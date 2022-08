Days Gone arriva al cinema, e sbuca anche l’attore per Deacon

Tra le più grandi sorprese degli utenti PlayStation c’è sicuramente quella di Days Gone, titolo di Bend Studio che, nonostante tutto, ha lasciato un buon ricordo nella mente dei fan.

Il titolo originale, uscito nella stagione 2019 (e che trovate anche su Amazon) ricevette recensioni altalenanti ma fu amato dal pubblico.

Ora, considerando che è un buon momento per portare le grandi IP PlayStation al cinema (vedi anche il futuro lungometraggio di Ghost of Tsushima) a quanto pare anche Deacon St.John approderà sul grande schermo.

Deadline ha infatti rivelato in esclusiva che il film di Days Gone si farà, tanto che sarebbe anche stato scelto l’attore protagonista.

Stando a quanto rivelato in queste ore, PlayStation Productions starebbe sviluppando la trasposizione cinematografica di Days Gone, di cui si starebbero occupando l’attore di origini scozzesi nonché protagonista della serie TV Outlander Sam Heughan e lo sceneggiatore candidato all’Oscar Sheldon Turner.

La produzione sarebbe invece in mano a Vendetta Productions, compagnia di proprietà di Turner e Jennifer Klein, così come tra i produttori figurano Asad Qizilbash e Carter Swan per Sony PlayStation Productions.

Il gioco creato da Bend Studios, che ha venduto 9 milioni di unità nel mondo, è ambientato nel nord-ovest del Pacifico dopo una devastante pandemia globale.

La storia racconta di un ex membro di un club di motociclisti, Deacon St. John, che lotta per sopravvivere, affontrando anche umani mutati e predatori, alla ricerca dell’amore della sua vita, perduto da tempo e presumibilmente morto.

Sam Heughan in Outlander, image credit: Starz

Heughan interpreterà quindi St. John, mentre la sceneggiatura di Turner è descritta coma «una lettera d’amore ai film sulle moto».

Nel videogioco, infatti, la moto è infatti l’unico mezzo di trasporto di Deacon, ragion per cui non sorprende che il film porrà l’accento sulla sua bestia a due ruote.

Al momento, non vi è ancora né una data di inizio delle riprese, né tantomeno quella di uscita nelle sale di tutto il mondo.

Per quanto riguarda il sequel del titolo PlayStation, i fan non si sono dati per vinti ed hanno chiesto a Sony un seguito dell’open world pieno di zombie e motociclette, senza purtroppo averla vinta.

E se a quanto pare Days Gone 2 non si farà mai, consolatevi con questa versione in miniatura, davvero unica nel suo genere (e bellissima).