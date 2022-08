La serie TV di The Last of Us è uguale al videogioco? Un video lo svela

La scorsa notta, la serie TV di The Last of Us si è finalmente mostrata in azione con il primo teaser trailer ufficiale.

Il gioco originale (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero molto basso) si trasformerà infatti in uno show con attori in carne e ossa, previsto nei primi mesi del 2023.

Il trailer ufficiale dell’adattamento di HBO – della durata di circa 30 secondi – ci ha permesso quindi di farci un’idea di ciò che ci aspetta.

Ora, un video di breve durata pubblicato su Twitter ci mostra quanto è simile la serie TV al videogioco originale targato Naughty Dog.

Il profilo The Last Of Us HBO – Status, che spesso ci fornisce aggiornamenti e retroscena sulla serie in lavorazione, ha infatti pubblicato una clip abbastanza esplicativa.

Questa mette infatti a confronto alcune sequenze viste nel teaser trailer dello show HBO, con le scene del videogioco uscito su console PlayStation.

La somiglianza e la fedeltà tra i due prodotti sembra davvero straordinaria, perlomeno a una prima occhiata poco approfondita.

tv series vs videogame pic.twitter.com/zEhbIkEThU — The Last of Us HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) August 22, 2022

Nel trailer originale abbiamo potuto vedere i protagonisti, interpretati da Pedro Pascal e Bella Ramsey, in alcune scene iconiche, incluso un primo sguardo ad altri importanti personaggi che saranno presenti nello show televisivo prodotto da HBO.

Del resto, scatti hanno lasciato intendere che molte delle sequenze chiave del gioco verranno replicate anche nella serie.

Vero anche che il trailer ufficiale non ci ha ancora svelato quale sarà la data ufficiale della serie TV di The Last of Us, che ricordiamo essere attualmente prevista verso l’inizio del 2023. Restiamo in attesa di ulteriori novità al riguardo.

Infine, restando in tema di adattamenti live action tratti dai franchise PlayStation, nelle ultime ore è stato annunciato anche che è in arrivo un film ispirato a Days Gone, il gioco targato Sony Bend disponibile da diversi anni su console PlayStation 4.