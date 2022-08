Days Gone diventa un film, ma gli sviluppatori non sono contenti

Il nuovo trend cinematografico sembra essere quello di adattare più videogiochi possibile, e Days Gone è uno dei prossimi nella lista.

Il titolo con zombie e motociclette di Bend Studio è stato tra i baluardi di PlayStation 4 in un periodo storico che sembra lontanissimo.

Un progetto che, però, non è riuscito a diventare il successo che sviluppatore e Sony speravano, con per altro un caso nel caso relativo ai numeri delle vendite.

Ma il gioco è stato talmente amato che la notizia della cancellazione di Days Gone 2 scatenò delle reazioni furibonde da parte dei fan, e gli sviluppatori allo stesso modo non si diedero per vinti almeno a parole.

Di recente abbiamo appreso che Days Gone è la prossima IP videoludica a finire nel mirino delle produzioni cinematografiche.

La produzione è in mano a Vendetta Productions, compagnia di proprietà di Turner e Jennifer Klein, così come tra i produttori figurano Asad Qizilbash e Carter Swan per Sony PlayStation Productions.

L’attore di origini scozzesi, nonché protagonista della serie TV Outlander, Sam Heughan è stato scelto per interpretare Deacon… ma gli sviluppatori di Days Gone non sono contenti.

Gli ex membri dello staff di Bend Studio, John Garvin e Jeff Ross, hanno espresso la loro delusione per la scelta di casting della produzione, come riporta PlayStation Lifestyle.

Sostanzialmente i due sono in disaccordo perché Sam Witwer, che ha interpretato Deacon nel videogioco, era già perfetto secondo gli sviluppatori.

Rispondendo ai loro follower, Ross e Garvin hanno detto che sperano di essere consultati per il progetto del film. Garvin, in particolare, afferma che vorrebbe gli fosse riconosciuto il merito per aver creato il mondo, i personaggi e la storia di Days Gone.

A fare eco agli sviluppatori c’è anche Cory Balrog, director di God of War, che su Twitter sostiene l’opinione degli ex-membri di Bend Studio.

Delusi dalla scelta di casting, gli sviluppatori potranno concentrarsi ora sul loro nuovo progetto, di cui già sappiamo qualcosa.

