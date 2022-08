The Last of Us, la serie TV entra in azione nel primo trailer ufficiale!

Dopo una lunga attesa, la serie TV di The Last of Us si è finalmente mostrata in azione con il primo teaser trailer ufficiale: HBO ha infatti pubblicato un video che anticipa le imminenti uscite sulla sua piattaforma streaming.

Tra i tanti adattamenti televisivi più attesi non poteva mancare lo show tratto dal capolavoro di Naughty Dog, che narrerà le prime avventure affrontate da Ellie e Joel (se volete riscoprirle anche su PS5, potete prenotare The Last of Us Parte I al miglior prezzo su Amazon).

Potete scoprire il trailer ufficiale dell’adattamento di HBO all’interno del video che vi abbiamo riproposto in cima a questo articolo, intorno al minuto 1:40 e durerà all’incirca 30 secondi.

Il filmato ci permette di scoprire in azione i protagonisti, interpretati da Pedro Pascal e Bella Ramsey, in alcune delle scene più iconiche, oltre a offrire un primo sguardo ad altri importanti personaggi presenti nello show televisivo.

Tra i protagonisti del teaser trailer è infatti possibile scoprire anche Sarah e Bill, ma i fan potranno dare anche un primo a sguardo ai pericolosi Clicker: il filmato lascia intendere che, proprio come nella serie principale, la perdita sarà uno dei temi centrali della produzione.

Sembra però che questo sia davvero solo un assaggio di ciò che arriverà: Neil Druckmann ha infatti sottolineato ai suoi follower che «non avete ancora visto nulla», pochi istanti dopo che HBO ha pubblicato il video.

You ain’t seen nothing yet. — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) August 21, 2022

Sfortunatamente, il trailer ufficiale non ci ha ancora svelato quale sarà la data ufficiale della serie TV di The Last of Us, che ricordiamo essere attualmente prevista intorno all’inizio del 2023. Qualora arrivassero naturalmente ulteriori annunci o reveal ufficiali, vi aggiorneremo prontamente sulle nostre pagine.

Un ulteriore aggiornamento era arrivato in occasione della Summer Game Fest, durante la quale Naughty Dog ci ha offerto un primo sguardo a una nuova foto ufficiale.

