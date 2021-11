The Last of Us, la serie TV di HBO sta costando un’esagerazione

La serie tv di The Last of Us, prodotta da HBO, è uno degli show più attesi dei prossimi anni e le aspettative sono al massimo.

Non capita di rado che un network come HBO, autore di alcune delle migliori opere televisive di sempre, si interessi a un franchise di videogiochi.

Non ci sono ancora trailer o filmati ufficiali, se non quelli che trapelano dal set di tanto in tanto, che mostrano le riprese in corso e alcuni attori.

Tra le ultime foto della serie di The Last of Us ce ne sono alcune che ci fanno ben sperare, perché sembra che ci sarà una grande cura per i dettagli.

Negli ultimi giorni la troupe che sta girando la serie ispirata al titolo Naughty Dog è situata ad Edmonton, dove si sono svolti quattro giorni di riprese.

Dalle foto abbiamo visto che HBO sembra aver dato alla squadra una grande libertà in termini di budget, stando a scenografie e dettagli che si vedono in scena.

Ora sappiamo quanto, esattamente, la produzione possa spingersi per creare il miglior prodotto possibile su The Last of Us.

La produzione ha speso 372mila dollari in soli quattro giorni, dato fornito a seguito dei giorni di riprese ad Edmonton.

I dati arrivano da Chris Bartolomie, supervisore per l’arte e la cultura della città di Canmore, che ha fatto da consulente per la produzione.

Se ci fossero dubbi su un’eventuale mancanza di mezzi, e possibilità, per la troupe della serie HBO, ora possiamo stare abbastanza tranquilli almeno sulle risorse fornite loro.

Non abbiamo la benché minima idea di come sarà la resa finale, anche se al momento sappiamo che ci potrebbero essere anche elementi della storia del secondo capitolo.

Sugli attori, invece, se ne sono già dette di cotte e di crude, perché la scelta di Bella Ramsey e Pedro Pascal non è andata giù a tutti.

Anche se, stando ad una recente comparazione, l’interprete di Joel in particolare sembra assolutamente perfetto.