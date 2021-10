The Last of Us serie TV: Ellie e Joel sono identici al gioco, o no?

The Last of Us diventerà a breve una serie TV con Pedro Pascal e Bella Ramsey rispettivamente nei panni dei protagonisti Joel ed Ellie, portando così il primo capitolo del franchise sul piccolo schermo.

Il titolo Naughty Dog sta infatti per essere “trasformato” in una serie live-action che promette di essere in tutto e per tutto simile al capolavoro uscito ormai diversi anni fa su PS3 (e successivamente anche su PS4).

Lo show creato da Craig Mazin (Chernobyl) promette infatti di essere molto fedele al primo capitolo, riprendendo la storia che ha emozionato una legione di giocatori PlayStation.

Vero anche che la stessa Ramsey ha di recente parlato della serie, più nello specifico di com’è stare sul set di una produzione televisiva di questo calibro.

Ora, come riportato via Twitter, sono trapelate altre foto di discreta qualità che mostrano i protagonisti in abiti di scena durante uno dei loro viaggi all’interno dell’ambientazione post-apocalittica.

Questa volta siamo in grado di vedere più da vicino il volto di Joel interpretato da Pascal, oltre al look di una Ellie visibilmente alle prime armi, proprio come quella del gioco.

Poco sotto, la piccola gallery con gli scatti trapelati in rete in queste ore.

Non ci resta che sperare che HBO decida di rilasciare al più presto un primo teaser trailer ufficiale, grazie al quale dare un primo “vero” sguardo a Joel, Ellie e tutti i protagonisti di questa attesissima serie live-action.

Nel cast dello show troveremo anche Gabriel Luna e Anna Torv, rispettivamente nei panni di Tommy e Tess, due nomi ben noti a chi ha avuto modo di giocare al videogame Naughty Dog.

La trama della serie racconterà del viaggio di Joel (Pascal) ed Ellie (Ramsey) mentre cercano di sopravvivere in un’America sconvolta da un’epidemia incontrollata. Gli eventi prenderanno il via vicino ad Austin, in Texas, prima di spostarsi a Boston e successivamente in altre zone degli Stati Uniti.

Già nelle scorse ore vi avevamo segnalato altre nuove immagini trapelate dal set, nelle quali possiamo vedere i vari attori mentre chiacchierano e ridono.

Ma non solo: ricordiamo che la nostra Giulia Francolino ha approfondito per voi tutto quello che sappiamo sulla serie in un articolo recap che potete trovare a questo indirizzo.

Infine, ricordiamo che i fan di TLOU hanno ricevuto da alcune settimane anche un fan movie realizzato in Italia davvero notevole, in grado di ingannare l’attesa dall’uscita dello show ufficiale HBO.