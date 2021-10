The Last of Us, l’attore non somiglia a Joel? Da oggi cambierete idea

La serie tv di The Last of Us firmata da HBO è uno dei prodotti multimediali legati ai videogiochi tra i più attesi, senza dubbio.

L’emittente americano è una garanzia già di suo, perché HBO ha prodotto serie tv che hanno fatto la storia come I Soprano, giusto per citare un caso.

E The Last of Us contribuisce all’hype per via del grande successo che ha generato la serie di Naughty Dog, i cui fan stanno già elaborano una trama per un episodio futuro.

Molto scalpore hanno fatto ovviamente i due interpreti principali, Bella Ramsey e Pedro Pascal, che vestiranno i ruoli di Ellie e Joel nell’adattamento HBO.

Parlando proprio del protagonista del primo episodio della serie, Pedro Pascal è stato scelto per interpretare Joel, ed i fan si sono subito infuriati per via della poca somiglianza.

Effettivamente i tratti somatici del personaggio di The Last of Us hanno delle differenze rispetto a quelle dell’interprete de Il Trono di Spade, ma non così tante rispetto a quanto si potrebbe pensare.

A fare da scacco matto a tutti i detrattori di Pascal arrivano degli artwork originali di The Last of Us, provenienti dagli artbook ufficiali.

La matita del concept artist Hyoung Taek Nam (il cui lavoro potete recuperare a questo indirizzo) rivela quelle che erano le prime versioni di Joel, leggermente diverso da quelle finali, e la somiglianza con Pedro Pascal è incredibile.

Insomma, guardate l’immagine comparativa qui sopra, Pedro Pascal e Joel sono quasi due gocce d’acqua.

Anche nelle altre immagini diffuse e comparate su Reddit emerge questa somiglianza, pertanto è il caso di ammettere che, forse, non si poteva scegliere attore migliore.

Di recente abbiamo visto gli attori anche attraverso alcuni filmati, i primi ad emergere dal set della serie TV di The Last of Us.

Ma oltre ai protagonisti principali iniziamo a scoprire anche gli attori che interpreteranno i comprimari, e anche per quelli c’è stata ovviamente polemica.

Per Ellie e Dina, in un altro videogioco, c’è invece un futuro più sereno rispetto a quello della loro storia originale.