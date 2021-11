The Last of Us, la serie TV avrà riferimenti anche alla Part II?

The Last of Us diventerà presto una serie TV, visto che HBO e Naughty Dog sono intenzionate a portare sul piccolo schermo le avventure di Joel ed Ellie.

Tutti i fan del capolavoro uscito su PS3 non vedono l’ora di ammirare Pedro Pascal e Bella Ramsey indossare i panni dei protagonisti del gioco.

Del resto, parliamo di un videogioco che ha scatenato gli appassionati al punto da fargli realizzare una vera e propria versione giocabile all’interno di un altro titolo PS4.

Senza contare la notevole versione PSOne del primo The Last of Us, in tutto e per tutto simile ai primi Metal Gear Solid e Silent Hill.

Ora, come riportato anche da The Gamer, sembra che lo show potrebbe includere anche vari riferimenti a The Last of Us Part II, specie per quanto riguarda una specifica ambientazione vista nel gioco.

Jackson City, nella contea di Jackson (negli USA), sembra proprio che sarà replicata nella serie grazie a un insediamento molto simile chiamato Canmore, in Canada.

Alcune foto dal set hanno infatti mostrato il paesino, che nel secondo capitolo di TLOU è di fatto uno degli insediamenti chiave dei sopravvissuti.

Joel ed Ellie decidono infatti di stabilirsi nella cittadina per diverso tempo, prima che le cose inizino a complicarsi in maniera irreparabile (tranquilli, non vi spoilereremo nulla).

“Canmore is about to look a lot more like a post-apocalyptic Jackson, Wyoming! HBO’s #TheLastofUs is coming to town and will be shooting at various locations within the downtown core throughout November.” (1/2) 📸 explorecanmore / naughty dog game pic.twitter.com/MoQvqyQY7O — The Last of Us on HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) November 2, 2021

Come si può vedere nell’immagine comparativa che trovate poco sopra, la città sembra incredibilmente simile alla sua controparte videoludica.

La disposizione generale e i vari elementi sullo sfondo si allineano perfettamente, visto che la troupe lavorerà in loco per tutto il mese di novembre.

