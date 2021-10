The Last of Us Serie TV, Ellie e Joel si mostrano nei primi filmati sul set

Proseguono a ritmo spedito le riprese della serie TV dedicata a The Last of Us, prodotta da HBO e certamente una delle più attese da tutti i fan del franchise e non solo.

I protagonisti dell’adattamento televisivo di The Last of Us sono interpretati da Pedro Pascal e Bella Ramsey, che porteranno rispettivamente in vita i personaggi di Joel ed Ellie: alcuni fortunati fan sono riusciti a vederli dal vivo, mostrando a tutti gli effetti gli attori in azione durante le riprese con nuovi filmati e scatti.

Ricordiamo che in occasione del The Last of Us Day, i fan hanno finalmente avuto l’opportunità di scoprire la prima foto ufficiale di Ellie e Joel, che sono identici al gioco.

I protagonisti apparivano però di spalle, rendendo impossibile apprezzarne il volto: di recente però è stato possibile vedere più da vicino Pedro Pascal sul set.

L’account Twitter The Last of Us on HBO – Status, sempre molto attivo nel riepilogare le informazioni attualmente in possesso sull’omonima serie TV, ha dunque ricondiviso alcuni scatti e filmati provenienti dal set di Edmonton.

Uno di questi ha permesso finalmente di vedere in volto Bella Ramsey nel ruolo di Ellie, sebbene l’immagine appaia purtroppo molto sfocata essendo stata ripresa da lontano, rendendo attualmente impossibile apprezzarne i veri dettagli:

Bella (Ellie) Pedro (Joel) and Anna (Tess) in the costumes of the characters from #TheLastofUs adaptation.

Adesso è inoltre possibile ammirare Pedro Pascal più da vicino nei panni di Joel, questa volta senza mascherina a differenza di quanto accaduto con un precedente scatto:

Pedro Pascal on the set of The Last of Us.

📷 @RKM17 #hbo pic.twitter.com/R2jb97uX5w — The Last of Us on HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) October 14, 2021

Un filmato ha inoltre mostrato in azione sul set Pedro Pascal, Bella Ramsey e Anna Torv, che nella serie di The Last of Us interpreterà Tess:

Bella Ramsey, Pedro Pascal and Anna Torv are seen on the set of #TheLastofUs in Edmonton.

Dalle immagini e dai filmati a nostra disposizione appare evidente come HBO stia cercando di riprodurre fedelmente i personaggi e le atmosfere del titolo, nonostante possano rivelarsi necessari alcuni cambiamenti a causa del format usato.

Adesso ai fan non resta che aspettare aspettare che la produzione possa mostrare ancora più dettagliatamente i protagonisti con materiale ufficiale, ma le premesse per uno show di successo sicuramente sono presenti.

Dalle ultime informazioni emerse in rete, sembra che dovrebbe comparire anche un personaggio completamente inedito: l’attore ha già avuto modo di confermare la propria partecipazione nel cast.

L’impresa degli autori della serie sarà però anche quella di combattere la tossicità di internet: gli showrunner sono consapevoli della sfida e non intendono far vincere gli hater. Di sicuro appare evidente che con il set la produzione sta facendo un ottimo lavoro, al punto che gli autori sono riusciti a ricreare l’apocalisse del capolavoro Naughty Dog.