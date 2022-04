The Last of Us, la serie avrà una scena che farà impazzire i fan, ed è online

L’attesissima serie TV di The Last of Us, prodotta da HBO, è ancora piuttosto lontana dall’essere rilasciata sul piccolo schermo.

Ripercorrendo le vicende del primo capitolo uscito originariamente su PS3 (che trovate su Amazon Italia al miglior prezzo di sempre), lo show promette di essere all’altezza delle aspettive.

Del resto, lo stesso attore protagonista Pedro Pascal ha parlato della serie, definendola un’esperienza davvero stupefacente.

Ora, mentre uno dei registi ha da poco ricevuto delle preoccupanti minacce di morte, arriva ora un nuovo video dal set abbastanza esplicativo.

Attenzione: da ora in poi seguono spoiler sulla serie e sul gioco Naughty Dog. Proseguite a vostro rischio e pericolo.

Su Twitter, è apparsa un’immagine che ritrae una lavanderia a gettoni con il vetro sfondato. La scena vede protagonisti Joel ed Ellie (quest’ultima interpretata dalla giovane attrice Bella Ramsey).

La coppia è vittima di un’imboscata mentre sono alla guida di un camion: questa situazione costringe Joel a schiantarsi contro la lavanderia a gettoni.

"I didn't get a video unfortunately but they just filmed a scene of a truck crashing into the laundromat"

u/atmosphericentry #TheLastofUs pic.twitter.com/VjrfLBtTm2

— The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) April 5, 2022