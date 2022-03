The Last of Us, Pedro Pascal sulla serie TV: “un’esperienza stupefacente”

La serie TV di The Last of Us, prodotta da HBO, è probabilmente uno dei progetti più attesi della televisione degli ultimi tempi.

Lo show ripercorrerà le vicende del primo episodio del franchise, uscito originariamente su PlayStation 3, riadattandolo per i tempi televisivi.

La serie è ancora sotto il più stretto riserbo, ma tra le informazioni che abbiamo raccolto c’è senz’altro il cast, che vedrà Bella Ramsey e Pedro Pascal nei ruoli di Ellie e Joel.

Se non altro conosciamo i nomi dei registi, che si alterneranno alla conduzione delle puntate come spesso accade in produzioni del genere.

Proprio per questo motivo sentire un’intervista, pur fugace che sia, a qualcuno che lavora all’interno della serie tv di The Last of Us è un’occasione veramente rara e preziosa.

Ancor di più se si tratta di Pedro Pascal, l’attore che vestirà i panni di Joel all’interno della serie.

La chiacchierata dell’attore è stata riportata da DualShockers, dalla quale possiamo apprendere quelle che sono state le sensazioni di Pedro Pascal nel prendere parte alla produzione.

Durante un’intervista rilasciata a Comic Book (di cui trovate il video poco più sotto), all’attore è stato chiesto in particolare cosa ne pensasse del set della serie tv di The Last of Us:

«È un’esperienza stupefacente, è completamente straziante. Non so se ce la farò ma ne varrà completamente la pena.»

A quanto pare si tratta di una produzione davvero impegnativa dal punto di vista fisico ed emotivo, talmente tanto che, successivamente, Pascal scherza sul fatto che potrebbe fare la stessa fine di Joel per la stanchezza.

Non vediamo l’ora di saperne di più, magari con un primo trailer, visto che la data di uscita sembra sempre più lontana.

Nel frattempo parte la caccia ai personaggi del videogioco ma, per uno in particolare, purtroppo potrebbe esserci una brutta notizia.

Chissà se sarà una sit-com, come qualcuno ha voluto reinterpretare il secondo episodio della saga videoludica.