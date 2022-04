Il regista della serie TV di The Last of Us minacciato di morte

La serie TV di The Last of Us, prodotta da HBO, è sicuramente uno dei progetti più attesi nel prossimo anno, specie dai fan della saga PlayStation.

Lo show ripercorrerà infatti le vicende del primo capitolo (che trovate su Amazon Italia al miglior prezzo di sempre), uscito originariamente su PlayStation 3, riadattandolo per il piccolo schermo.

Il protagonista Pedro Pascal ha parlato della produzione della serie TV, definendola un’esperienza stupefacente.

Ora, mentre continuano ad arrivare nuove foto e video dal set, è ora giunta una notizia non proprio piacevole legata a uno dei registi della serie.

Il regista Kantemir Balagov – attualmente impegnato nelle riprese di The Last of Us – ha infatti reso noto di aver ridimensionare il proprio account Instagram a causa di alcune minacce ricevute dopo i post in cui commentava l’attacco militare della Russia ai danni dell’Ucraina.

Balagov ha infatti spiegato di aver dovuto prendere posizione a causa di minacce vere e proprie, tanto da doversi occupare anche dell’incolumità dei suoi parenti più stretti che si trovano a Nalchik, in Russia.

Il cineasta si è inoltre domandato come sia possibile credere che la strage di Bucha sia stata definita in realtà una normale operazione di salvataggio, vista l’estrema drammaticità dell’accaduto e il numero di vittime tragicamente registrate.

Balagov ammette inoltre di sentirsi a suo modo “colpevole” di quanto sta accadendo in queste ore sul suolo ucraino, spiegando inoltre che «fortunatamente ci sono dei russi che continuano a comportarsi correttamente».

Ricordiamo che il giovane regista russo si era schierato apertamente, nei giorni scorsi, contro Putin e contro la guerra in Ucraina.

Parlando della serie nella sua interezza, a due anni dall’annuncio non abbiamo purtroppo ancora una data di uscita, la quale parrebbe essere ancora molto lontana.

Nell’attesa date un’occhiata a tutto quello che sappiamo sulla serie TV di The Last of Us dal creatore dello show su Chernobyl.