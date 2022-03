The Last of Us, serie TV: mostrati due personaggi mai visti prima

The Last of Us, il titolo di Naughty Dog noto per essere uno dei giochi più importanti di sempre, diventerà nel corso del 2023 una serie TV targata HBO.

Basato sul gioco uscito su console PS3, lo show racconterà le vicende dei due sopravvissuti interpretati da Pedro Pascal e Bella Ramsey, ossia Joel ed Ellie.

Se alcuni cambiamenti rispetto al gioco resi noti alcune settimane fa hanno senza dubbio fatto discutere i fan, alcune nuove foto dal set mostrano ora due personaggi mai visti prima in live action.

Contando che l’uscita della serie TV è ancora piuttosto lontana, non resta che ingannare l’attesa con nuove foto dal set.

Come riportato anche da Game Informer, alcuni leak apparsi in rete in queste ore – con tanto di immagini e video – hanno rivelato infatti la presenza dei fratelli Sam e Henry, mai mostrati prima sul set della serie HBO.

La foto mostra Sam, Henry, Ellie e Joel in abiti simili alle loro controparti nel gioco. Gli attori che interpreteranno i fratelli rimangono al momento sconosciuti, sebbene è invece facile riconoscere Pedro Pascal come Joel e Bella Ramsey come Ellie.

Ramsey, in particolare, indossa persino l’iconica felpa con cappuccio e la giacca invernale della giovane eroina del videogioco Naughty Dog.

New HBO's The Last of Us set photos in Calgary! Joel (Pedro Pascal), Ellie (Bella Ramsey), Henry (Uknown), Sam (Uknown) #TheLastofUs #HBO pic.twitter.com/9OObMY4JXk

La clip che trovare invece poco sotto mostra i quattro che corrono attraverso una strada in qualche città non meglio identificata.

Li vediamo poi accovacciarsi vicino a un’auto (tranne Joel, ovviamente, troppo coraggioso per nascondersi), per poi scomparire all’interno di un edificio.

New video of Joel, Ellie, Henry and Sam on the set of #TheLastofUs!

u/dbaxter1304 pic.twitter.com/XpwDzND0hz

— The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) March 23, 2022