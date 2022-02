The Last of Us Serie TV, ci sono brutte notizie per la data di uscita

The Last of Us, il capolavoro di Naughty Dog, diventerà una serie TV targata HBO che porterà sul piccolo schermo le avventure di Joel ed Ellie, in live-action.

Ispirato al gioco uscito su console PS3 alcuni anni fa, lo show racconterà le vicende dei due sopravvissuti interpretati da Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Ora, dopo che sono state rese note alcuni cambiamenti rispetto al gioco (i quali stanno facendo discutere i fan più sfegatati) è il turno di una nuova doccia fredda.

Sembra infatti che, nonostante si pensasse che lo show potesse vedere la luce entro e non oltre il 2022, la premiere sarà invece rinviata.

Il capo dei contenuti della rete via cavo e streaming HBO Max Casey Bloys ha parlato di numerosi show in seno alla compagnia, da Sex and the City passando per True Detective e, appunto, The Last of Us.

Alla domanda, «Quando possiamo aspettarci The Last of Us, quest’anno o nel 2023?», la risposta non è stata purtroppo delle migliori.

Per The Last of Us stanno girando proprio ora in Canada. Non abbiamo ancora annunciato una data per la messa in onda. Ma non sarà nel 2022. Le riprese si stanno ancora tenendo a Calgary.

Niente da fare, quindi, per chi sperava di godersi le avventure di Joel ed Ellie entro la fine dell’anno in corso.

Attendiamo in ogni caso conferme ulteriori da parte di HBO, magari accompagnate da un primo teaser trailer che ufficializzi l’uscita nel 2023.

Nell’attesa, avete già visto anche The Last of Us Forgotten, il fan-movie che riprende in tutto e per tutto le atmosfere post-apocalittiche dei due titoli targati Naughty Dog?

Per concludere, se volete sapere tutto – ma proprio tutto – sulla serie TV di The Last of Us attualmente in lavorazione, recuperate prima di subito anche il nostro ricco e imperdibile recap.