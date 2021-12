The Last of Us, il poster della serie TV fa impazzire Neil Druckmann

The Last of Us diventerà nei prossimi mesi una serie TV targata HBO e Naughty Dog, la quale porterà sul piccolo schermo le vicende del duo composto da Joel ed Ellie viste nel videogioco omonimo.

Il classico uscito in origine su PS3 vedrà Pedro Pascal e Bella Ramsey vestire i panni dei due ormai celebri protagonisti, per un totale di dieci episodi complessivi.

Nell’attesa dell’uscita dell’episodio pilota i fan non sono di certo rimasti con le mani in mano, come ad esempio un gruppo di ragazzi italiani che ha dato alla luce un fan-movie davvero strepitoso.

Al momento, infatti, della serie TV abbiamo ufficialmente relativamente poco, ad eccezione di una prima foto ufficiale che mostra Joel ed Ellie inquadrati di spalle, in maniera molto simile a quanto video nel videogame.

Ora, però, qualcuno ha deciso di portarsi avanti col lavoro, realizzando un poster non ufficiale della serie TV di The Last of Us.

Iconic Nephilim, artista da sempre appassionato all’universo della saga Naughty Dog, ha infatti realizzato un’immagine che ha impressionato nientemeno che Neil Druckmann, director del gioco.

Visionabile poco sotto, il poster mostra il logo della serie affiancato dai protagonisti inquadrati dall’altro in tre distinte fasi del loro viaggio (o meglio, le tre stagioni).

Troviamo infatti Ellie e Joel e piedi, a cavallo e successivamente Ellie in solitaria da sola armata di arco e frecce, il tutto accompagnato dalla scritta «credi nelle Lucciole».

