The Last of Us serie TV: Ellie che suona la chitarra scalda il cuore

The Last of Us diventerà nel corso del prossimo anno in una serie TV targata HBO e Naughty Dog, la quale porterà sul piccolo schermo le avventure originali di Joel ed Ellie.

Il grande classico uscito su PS3 diversi anni fa prenderà infatti vita grazie alle interpretazioni di Pedro Pascal e Bella Ramsey, nei panni dei due protagonisti.

Del resto, parliamo di un videogioco diventato così celebre in grado di dare vita a una vera e propria versione giocabile all’interno di un altro titolo per PS4.

La produzione dello show sta in ogni caso proseguendo nel migliore dei modi, sebbene ora uno dei protagonisti potrebbe aver anticipato “qualcosa”, in maniera forse involontaria.

Ora, Bella Ramsey ha infatti pubblicato sul proprio profilo Instagram un video in cui vediamo la giovane attrice dilettarsi con la chitarra.

Lo strumento, per chi non lo sapesse, è il preferito da Ellie, cosa questa che confermerebbe in maniere ufficiosa che la ragazza suonerà qualcosa durante alcuni episodi dello show, magari in compagnia del suo amico e mentore Joel.

Il video è in ogni caso datato 18 novembre 2019, e Ramsey stava registrando la prima versione della sua canzone Hilda.

Staremo a vedere quindi se l’attrice si mostrerà davvero a breve con la chitarra in mano, magari questa volta realmente nei panni di Ellie nella serie TV dedicata al gioco.

Ricordiamo, per gli amanti della musica, che le chitarre di The Last of Us esistono davvero, tanto che Naughty Dog ha deciso di metterle in vendita.

Avete letto anche che qualcun altro si è dilettato a dare vita a una versione PSOne del primo The Last of Us, che strizza l’occhio agli originali di Metal Gear Solid e Silent Hill?