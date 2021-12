The Last of Us, quali sono i film che si ispirano, o hanno ispirato, il gioco?

Come ormai saprete fin troppo bene, The Last of Us diventerà presto una serie TV targata HBO e Naughty Dog, la quale porterà sul piccolo schermo le avventure di Joel ed Ellie viste nel primo capitolo uscito su PS3 e PS4.

Il classico uscito èdiversi anni fa vedrà infatti il duo composto da Pedro Pascal e Bella Ramsey, nei panni dei due storici protagonisti visti nel videogioco omonimo divenuto col tempo un vero e proprio cult senza tempo.

Nell’attesa della serie c’è da dire anche che un gruppo di fan italiani ha dato via a un progetto no profit realmente sorprendente.

Del resto, della serie TV abbiamo ufficialmente visto ancora molto poco, se non la prima foto ufficiale che mostra Joel ed Ellie in azione.

Ora, via Reddit, un fan ha chiesto quali sono i film, le serie o i prodotti di intrattenimento in generale ambientati in un contesto in tutto e per tutto simile a The Last of Us.

Di pellicole che hanno luogo in un contesto post-apocalittico ne abbiamo davvero a bizzeffe, sebbene la community ha sentenziato quelle che maggiormente hanno i toni che rimandano alla mente l’epopea Naughty Dog.

Tra questi, Book of Eli – noto in Italia come Codice Genesi – film pdel 2010 diretto dai fratelli Hughes e interpretato da Denzel Washington e Gary Oldman.

Non male neppure The Road, un film del 2009 diretto da John Hillcoat a sua volta nato come adattamento cinematografico del romanzo di Cormac McCarthy La strada.

A seguire, La ragazza che sapeva troppo (The Girl with All the Gifts), pellicola del 2016 diretta da Colm McCarthy che racconta di un futuro distopico in cui uno strano virus trasforma le vittime in zombie, sebbene un gruppo di bambini sembra essere immune ai suoi effetti (vi ricorda qualcosa?).

E ancora, viene citato anche Light of My Life, film del 2019 scritto, diretto ed interpretato da Casey Affleck 8e di cui trovate un trailer poco sotto), oltre a I figli degli uomini (Children of Men), lungometraggio del 2006 diretto da Alfonso Cuarón.

Staremo a vedere come si comporterà quindi la serie HBO dedicata a The Last of Us, sopra la quale vertono le speranze di una legione di fan.

A tal proposito, avete visto il video di Bella Ramsey (Ellie) in cui vediamo la giovane attrice dilettarsi con la chitarra?

Parlando invece del gioco in generale, un altro fan si è dilettato a dare vita a una versione PSOne del primo The Last of Us, omaggiando Metal Gear Solid e Silent Hill.

Infine, c’è chi ha già immaginato come sarebbero gli attori della serie all’interno del gioco grazie a due poster davvero suggestivi.