The Last of Us HBO, Bella Ramsey non è preoccupata per le critiche alla storia di Part II

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us è ancora in corso, sebbene già si continui a parlare della seconda stagione, confermata ufficialmente pochi giorni fa.

Lo show racconta la storia del gioco originale (che potete trovare su Amazon a prezzo basso), così come la seconda serie ripercorrerà la trama della Part II.

Giorni fa, Bella Ramsey ha spiegato che, pur non avendo mai giocato al gioco, è entusiasta di poter raccontare la storia di The Last of Us Stagione 2.

Ora, sembra proprio che l’interprete di Ellie non sia preoccupata per le critiche alla storia di The Last of Us Part II che probabilmente vedremo nella seconda stagione, il tutto dopo aver lanciato un messaggio agli hater.

La Ramsey, che interpreta Ellie nella serie The Last of Us di HBO, ha rivelato durante un’intervista a GQ (via PSU) di non essere particolarmente preoccupata per la seconda stagione dello show, in particolare per quanto riguarda coloro che non hanno apprezzato le tematiche LGBTQ+.

Nel caso in cui non l’abbiate giocato, The Last of Us Part 2 presenta personaggi gay e transgender e ha attirato le critiche di una minoranza per la sua diversità. Con la seconda stagione della serie in lavorazione, si presume che molti di questi elementi saranno adattati per lo show.

L’identità di genere è un elemento fondamentale nei giochi di The Last of Us, non da ultima la Part II. In questo secondo capitolo, Ellie è più anziana e matura ha una relazione con una donna, Dina, un aspetto che Ramsey spera di poter esplorare nella seconda stagione dello show, annunciata di recente.

«Probabilmente ci sono alcune parti con Ellie in solitaria, ma mi piace il fatto che ora abbia anche Dina», ha spiegato l’attrice. Nonostante alcune critiche, le ansie della Ramsey in occasione della première hanno lasciato in gran parte il posto all’eccitazione.

«Voglio dire, la prima stagione è stata davvero l’anno più bello della mia vita», afferma l’attrice. «Man mano che escono gli episodi, mi riportano alla mente ricordi così belli. Sono nervosa, ovviamente. Ma sono anche entusiasta di avere la possibilità di farlo di nuovo».

Del resto, la Ramsey ha avuto modo tempo fa di parlare della sua interpretazione, ammettendo di aver sentito Ellie vicina a sé stessa come personaggio fin da subito ,sfidando le critiche sciocche ricevute da una parte di pubblico.

