The Last of Us, i fan pensano che HBO abbia confermato una teoria strappalacrime su Ellie

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us non è ancora arrivata al capolinea, sebbene sono in molti ad essersi commossi per via di alcune sequenze realmente strappalacrime.

Come saprete ormai molto bene, lo show racconta la storia del gioco originale (che potete rivivere su Amazon a prezzo notevole), ripercorrendo i punti salenti dell’avventura, inclusi quelli più drammatici.

Ora, dopo che l’episodio 3 ha dimostrato come rendere ancora commovente la già straziante trama originale (tanto che esiste anche una versione da due ore inedita), i fan hanno ora qualcosa da dire.

Come riportato anche da The Gamer, infatti, alcuni appassionati di The Last of Us pensano che HBO abbia appena confermato una teoria strappalacrime su Ellie.

Attenzione, da ora troverete alcuni piccoli spoiler sulla serie di The Last of Us: proseguite a vostro rischio e pericolo.

Finora i cambiamenti apportati alla storia sono stati accolti con piacere da parte dei fan: ora, una frase pronunciata da Ellie nel quarto episodio potrebbe confermare una teoria molto diffusa tra i fan.

Nella puntata, Joel sta per essere ucciso dall’ultimo membro di un gruppo che tende un’imboscata a lui e a Ellie. Usando la pistola che ha rubato a Bill e Frank, Ellie spara all’aggressore, salvando la vita al suo compagni di avventure.

Joel chiede poi a Ellie se sta bene, e a quel punto la giovane rivela che non è la prima volta che ha dovuto sparare a qualcuno. Così facendo sembra che la serie si stia preparando a un momento molto importante, ossia quello in cui verrà mostrata la prima volta che Ellie ha usato un’arma da fuoco, tanto che sono in molti a pensare che la pistola sarà rivolta verso Riley.

if we actually have to see ellie shoot riley i cannot be held responsible for the person i become pic.twitter.com/RVvUv9xhVv — Jordy tlou hbo spoilers (@WICK3D___) February 6, 2023

La serie non ha ancora introdotto Riley, compagna di Ellie nel DLC Left Behind: nel gioco, le due si trovano in un centro commerciale abbandonato dove alla fine vengono entrambe morse da un infetto. La seconda, essendo immune, sopravvive, mentre la prima immaginiamo di no.

Riley presumibilmente non è stata fortunata come la sua compagnia e, anche se la sua morte non viene mai mostrata, molti fan hanno pensato che Ellie abbia dovuto sparare a Riley prima che quest’ultima si trasformasse in zombie. Staremo a vedere quindi se e come la serie HBO deciderà di affrontare questo momento emotivamente davvero d’impatto.

Restando in tema, lo showrunner di The Last of Us HBO ha anticipato che un prossimo episodio della serie presenterà un momento emotivo davvero molto forte per Joel.

Ma non è tutto: Bella Ramsey ha spiegato che, pur non avendo mai giocato al gioco, è entusiasta di poter raccontare la storia di Part II in The Last of Us Stagione 2.

Infine, Sky Italia ha da poco confermato che in base alla modifica della programmazione di HBO, sarà possibile vedere l’episodio 5 di The Last of Us in anticipo anche nel nostro territorio.