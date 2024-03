The Last of Us, Pedro Pascal deve ringraziare... Buffy

Pedro Pascal sarà anche uno dei nomi più importanti di Hollywood, ma la sua carriera non è stata tutta rose e fiori, prima del successo della serie di The Last of Us e non solo.

La nuova stagione si baserà sugli eventi visti in The Last of Us Part II.

Nel cast rivedremo per l'appunto Pascal come Joel assieme a Bella Ramsey nei panni di Ellie, oltre a una serie di nuovi attori, tra cui anche l'interprete di Abby.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, l'attore ha recentemente rivelato che sarebbe diventato un senzatetto o non avrebbe più fatto l'attore se non fosse stato per la sua piccola apparizione in Buffy l'Ammazzavampiri.

In un'intervista rilasciata a Entertainment Tonight dopo la vittoria del premio SAG come miglior attore maschile in una serie drammatica, Pascal ha raccontato il lungo percorso della sua carriera di attore che lo ha portato a questo momento.

«Il mio ingresso in scena è durato circa 15 anni, e stiamo parlando di non poter vedere un medico, ammalarsi, subire un intervento chirurgico, riuscire a pagare l'affitto», ha spiegato la star di The Last of Us prima di menzionare il periodo trascorso nello show di successo degli anni '90.

«Avevo meno di 7 dollari in tasca e un residuo di Buffy l'Ammazzavampiri è arrivato e ha salvato la situazione, ed è letteralmente il motivo per cui sono riuscito a non mollare».

Sembra quindi che dobbiamo ringraziare Buffy l'Ammazzavampiri per l'illustre carriera di Pedro.

La serie, uscita nel 1998, ha come protagonista Sarah Michelle Geller nel ruolo di Buffy Summers, un'adolescente che cerca di vivere una vita normale mentre si destreggia tra le sue responsabilità di cacciatrice di vampiri prescelta.

Pascal è apparso nel primo episodio della quarta stagione, intitolato The Freshman, che segue i primi giorni di Buffy al college, dove incontra l'affascinante compagno di studi Eddie (Pascal), per poi scoprire che anche lui è un vampiro.

Buffy uccide Eddie e così il viaggio vampiresco di Pascal finisce. Chi avrebbe mai pensato che un ruolo così fugace potesse fare tanta differenza nella carriera di una persona?

Dopo Buffy, Pascal è stato in ascesa recitando nella serie di successo di Netflix Narcos e in importanti film di Hollywood come Wonder Woman 1984.

L'attore riprenderà presto il ruolo di Joel nel dramma post-apocalittico di The Last of Us Stagione 2, sebbene il suo ruolo potrebbe essere più "breve" del previsto.

Ma non solo: l'attrice Nico Parker ha speso due parole su Pedro Pascal, rivelando che è un bravissimo cantante: sentiremo le sue doti canore in The Last of Us S2?