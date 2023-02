The Last of Us, Bella Ramsey ha un messaggio per gli hater: «è colpa vostra»

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us è in corso, sebbene c’è stato un episodio che ha lasciato il segno, ossia il terzo, interamente incentrato su Bill e Frank.

Lo show racconta la storia del gioco originale (che potete trovare su Amazon a prezzo interessante), ripercorrendo anche momenti drammatici mai visti nel gioco.

A tal proposito, l’episodio 3 ha dimostrato come rendere ancora più commovente la già struggete trama originale (tanto che esiste anche una versione da due ore inedita).

Ora, dopo che qualcuno si è già dimostrato insoddisfatto della storia di Bill e Frank, è l’attrice Bella Ramsey a rivolgere ai cosiddetti hater un messaggio chiaro e inequivocabile.

Attenzione, da ora troverete alcuni piccoli spoiler sulla serie di The Last of Us: proseguite a vostro rischio e pericolo.

Come riportato anche da GameSpot, la Ramsey ha parlato delle critiche e delle ostilità che circondano le “trame gay” della serie, affermando che chi non la guarda si perde qualcosa.

In una recente intervista a GQ Magazine, l’attrice ha riflettuto sugli episodi andati in onda della serie, soffermandosi sul terzo, che presenta la storia d’amore tra Bill e Frank.

La Ramsey ha affermando di essere stata «sull’orlo delle lacrime per tutto il tempo, e di aver pianto nel momento del montaggio in cui si sono sposati».

La star ha poi parlato delle ostilità nei confronti delle storie queer della serie – l’episodio 3 è stato bombardato da recensioni negative subito dopo la messa in onda, nonostante il successo di critica – e gli è stato chiesto se c’è apprensione per la futura storyline di Ellie dal secondo gioco: «Non sono particolarmente ansiosa al riguardo».

«So che la gente penserà quello che vuole pensare. Dovranno abituarsi. Se non volete guardare lo show perché ha una trama gay, perché ha un personaggio trans, è colpa vostra, e vi state perdendo qualcosa».

Restando in tema, di recente Bella Ramsey ha spiegato che, pur non avendo mai giocato al gioco, è entusiasta di poter raccontare la storia di Part II in The Last of Us Stagione 2.

Ma non solo: alcuni fan di TLOU pensano che HBO abbia appena confermato – involontariamente oppure no – una teoria strappalacrime su Ellie.

Infine, Craig Mazin ha anticipato che un prossimo episodio della serie presenterà un momento emotivo davvero molto forte relativo al personaggio di Joel.