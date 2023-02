The Last of Us, ci sarà un momento di Joel che colpirà il pubblico

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us non ha ancora esaurito tutti i suoi episodi, tanto che a quanto pare le prossime puntate riserveranno sorprese.

Come saprete, lo show racconta la storia del gioco originale (che potete vivere nel remake PS5 su Amazon a prezzo notevole), ripercorrendo i punti salenti dell’avventura, oltre a molto altro.

Ora, dopo che già l’episodio 3 ha dimostrato come rendere ancora più ricca e commovente la trama base (tanto che esiste anche una versione da due ore inedita), il meglio deve ancora venire.

Come riportato anche da GameSpot, Craig Mazin ha anticipato un’emozionante scena che riguarderà il personaggio di Joel nei prossimi episodi.

Lo showrunner di The Last of Us HBO ha infatti anticipato che un prossimo episodio della serie presenterà un momento emotivo davvero molto forte per il personaggio interpretato da Pedro Pascal.

In una recente intervista a TV Line, è stato chiesto a Mazin se TLOU continuerà a esplorare la vita di Joel Miller tra il 2003, anno dell’epidemia, e il 2023, come accaduto per la relazione tra Bill e Frank mostrata nell’episodio 3.

Mazin ha risposto che probabilmente no, non ci sarà un momento di commozione per Joel, ma che un momento in un episodio futuro colpirà molto il pubblico.

«Non credo che torneremo indietro così a lungo, ma il passato di Joel è ciò che riguarda il suo futuro», ha spiegato Mazin. «C’è un momento particolare a cui sto pensando ora e che mi ha colpito davvero tanto».

Data la tragica storia di Joel, che viene anticipata nel primo episodio in cui perde la figlia adolescente Sarah, è possibile che questo “momento emotivo” presenti un ulteriore approfondimento tra i due personaggi in un flashback prima dell’epidemia o, perché no, un momento tra lui ed Ellie (Bella Ramsey). Oppure nessuno dei due.

«L’interpretazione di Pedro Pascal di Joel ha così tanta anima e umanità, e vulnerabilità, soprattutto quando Joel è solo», ha aggiunto Mazin. «Avete presente? Deve essere un duro con tutti, ma quando è da solo, è lì che si vede tutta l’anima».

Nella nostra recensione della serie vi abbiamo spiegato a chiare lettere che «con The Last of Us, HBO ha portato a casa la serie perfetta tra quelle ispirate a un videogioco, senza trascurare il fatto che anche chi non ha mai sentito parlare di Joel ed Ellie prima d’ora rimarrà travolto da uno show di rara bellezza.»

Ma non solo: Bella Ramsey ha spiegato che, pur non avendo mai giocato al gioco, è entusiasta di poter raccontare la storia di Part II in The Last of Us Stagione 2.

Inoltre, i fan hanno da poco scelto a gran voce quale attrice vorrebbero vedere nei panni di Abby, sempre nella seconda stagione della serie HBO.