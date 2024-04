The Last of Us, il film mai nato sarebbe stato «molto buono»

La seconda stagione di The Last of Us è lavorazione, ma come molti sapranno in origine era nei piani un vero e proprio film dedicato al gioco.

La nuova serie - che ricordiamo essere per l'Italia un’esclusiva Sky e NOW - si baserà in ogni caso sugli eventi visti in The Last of Us Part II (che trovate su Amazon).

Nel cast rivedremo nuovamente Pedro Pascal come Joel assieme a Bella Ramsey nei panni di Ellie, oltre a una serie di nuovi attori, tra cui anche l'interprete di Abby.

Ora, come riportato anche da DualShockers, il regista di Spider-Man Sam Raimi era originariamente in trattativa per adattare il gioco di successo in un film, e a quanto pare lo script non era per niente male.

Raimi non era solo in trattative per accettare il lavoro, ma aveva già pronta una sceneggiatura.

Con la casa di produzione americana Screen Gems (una sussidiaria della Sony Pictures Entertainment) pronta a sviluppare il film e il creatore di The Last of Us Neil Druckmann a bordo del progetto, sembrava molto probabile che il franchise sarebbe stato adattato in un film, invece che nella serie televisiva che tutti conosciamo.

Ora, un produttore del genere horror ha rivelato che lo script di Sam Raimi per il film, ora cancellato, era in realtà «molto buono».

Su X (ex Twitter), Jose Canas, produttore della Ghost House Pictures, casa di produzione di Sam Raimi, ha rivelato di aver letto la sceneggiatura di quello che sarebbe stato l'adattamento di Raimi di The Last of Us e che era molto buona.

Il produttore di Evil Dead Rise non ha rivelato molto di più sulla sceneggiatura, ma è la prima volta che un insider parla dello script di Raimi per il progetto.

Purtroppo, probabilmente non sapremo mai quale sarebbe potuta essere la versione di Raimi di The Last of Us, ma se dobbiamo credere a Jose, forse una punta di rammarico c'è.

Il progetto risale al 2014 e alla fine è stato interrotto prima dell'inizio della produzione. In un'intervista rilasciata al New Yorker nel 2022, Druckmann ha dichiarato che, pur rispettando il regista, il film è stato abbandonato a causa di divergenze creative con i dirigenti, anche se qualcuno non puntava un granché sulla sua riuscita.

Parlando invece della serie, le riprese della Stagione 2 sono in corso e gli ultimi sviluppi suggeriscono che il momento più controverso del gioco è stato girato.