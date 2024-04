Death Stranding 2 potrebbe avere un "pezzo" di The Last of Us

Death Stranding 2: On the Beach, prossimo big di Hideo Kojima, a quanto pare avrà guest star d'eccezione.

Il seguito del titolo di Kojima Productions, che potete trovare su Amazon a prezzo basso, avrà infatti dalla sua un gran numero di "ospiti speciali".

Il nuovo trailer ha infatti messo in scena tanta carne al fuoco, sebbene della trama vera e propria sia sa ancora molto poco.

Ora, dopo che lo stesso Kojima ha svelato un po' di più dell'ambientazione del suo Death Stranding 2, sembra proprio che il sequel vedrà la presenza di Neil Druckmann, director di The Last of Us.

Come riportato sui canali social dell'autore giapponese, una serie di post legati al noto sviluppatore di Naughty Dog, ossia Druckmann, sembrano confermare la sua presenza tra i personaggi di Death Stranding 2 On The Beach.

Kojima ha infatti pubblicato alcune foto che mostrano Druckmann negli studi della software house nipponica.

L'autore israeliano naturalizzato statunitense sarebbe stato scansionato grazie alle strumentazioni del team di Kojima.

Ma non solo: un altro scatto mostra infatti un'immagine del protagonista del gioco Sam Porter con la dicitura "One of Us Neil Druckmann", scritta con il font di The Last of Us.

Ovviamente, al momento in cui scriviamo non sappiamo quale sarà il ruolo di Druckmann all'interno del gioco, nel caso in cui venisse confermata ufficialmente la sua presenza.

Con molta probabilità lo scopriremo solo quando il gioco verrà rilasciato: Death Stranding 2: On the Beach è infatti previsto per il lancio nel 2025, esclusivamente su PS5. Vi terremo aggiornati.

Ricordiamo anche che Kojima ha confermato anche i lavori su un nuovo progetto di "azione e spionaggio", che in molti pensano essere l'erede spirituale di Metal Gear Solid.

Questo, senza contare anche gli aggiornamenti per il film dedicato proprio a Death Stranding.