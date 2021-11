The Last of Us, ecco Ellie “forte” come il gigante dei meme di Skyrim

Cosa sarebbero i videogiochi senza bug? Ovviamente prodotti migliori, ma non ci farebbero ridere così tanto come ha fatto Skyrim, ma anche The Last of Us.

Il titolo uscito su PlayStation 3 ha segnato una generazione e mezza di console ma ovviamente non era privo di difetti tecnici e piccoli problemi.

Con i bug, Skyrim è diventato celebre al grande pubblico, i quali sono presenti anche nella Anniversary Edition uscita recentemente, e ormai la prendiamo con sportività.

Avreste mai detto che The Last of Us avrebbe avuto dei bug degni dei più comici di Skyrim? Tra un dettaglio e l’altro, a quanto pare sì.

La testimonianza arriva da Reddit, fonte di tutto ciò che c’è di bello e di brutto nel mondo dei videogiochi, e in cui The Last of Us e Skyrim sono tra i più grandi protagonisti.

I più smaliziati di voi avranno già capito dove stiamo andando a parare, ma per i meno esperti di Skyrim facciamo un piccolo preambolo per capire di cosa stiamo parlando.

All’uscita, e anche molti anni dopo, il titolo di Bethesda è stato funestato da numerosi bug. I quali sono diventati ovviamente video virali.

Quello del gigante è il seguente, qui montato con lo splendido accompagnamento di Shooting Stars (anch’esso un meme, ormai):

Questo è probabilmente il simbolo dei meme di Skyrim, l’inno a tutti i bug se vogliamo.

Dicevamo che l’utente di Reddit di cui sopra è stato testimone di un momento di grande violenza da parte di Ellie, nel quale si è trasformata in un gigante per colpa di un bug. Ecco la testimonianza:

Non c’è niente da fare. I bug sono sempre esilaranti quando non rompono il gioco. Chissà come l’avrebbe presa la “seconda” Ellie, che è molto diversa da quella originale.

Sempre parlando di The Last of Us, i lavori sulla serie tv stanno procedendo spediti a quanto pare, ed emergono nuove foto dal set.

E chissà che questo nuovo gioco, che vuole replicare Skyrim, riuscirà a regalarci gli stessi bug esilaranti?