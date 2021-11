The Last of Us Part II, Ellie e Abby sono cambiate (parecchio) durante lo sviluppo

The Last of Us Part II è stato (ed è tuttora) uno dei giochi più importanti della generazione PS4, nonché uno dei più incisivi ed emozionanti di sempre.

Il sequel dell’avventura di Joel ed Ellie è infatti un’esperienza unica e inimitabile, grazie a un carico emozionale non da poco e dei personaggi davvero indimenticabili.

Due giochi le cui differenze sono anche e soprattutto sotto il versante tecnico, visto che una recente comparativa ha messo a confronto i modelli poligonali dei personaggi del primo e del secondo capitolo.

Vero anche che Neil Druckmann potrebbe aver anticipato di essere al lavoro su The Last of Us Part III, quindi l’interesse dei fan inizia a guardare già oltre.

Ora, via Reddit (qui e qui), sono state pubblicate alcune immagini comparative che mettono a confronto la versione del 2017 con quella finale del 2020 delle due protagoniste del gioco.

Ellie e Abby appaiono infatti leggermente diverse, con alcune modifiche grafiche atte a tratteggiare in maniera più efficace le due eroine (se così possiamo chiamarle).

Se per quanto riguarda Ellie le differenze sembrano essere legate più che altro al colore dei capelli e alla lucentezza della pelle e degli occhi, per Abby la questione è un po’ diversa, visto che si è scelto di aumentare i muscoli della ragazza in modo da darle l’aspetto che tutti conosciamo.

