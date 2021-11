Skyrim Anniversary Edition, qualcuno ha finito il gioco in un modo “epico”

The Elder Scrolls V Skyrim è l’RPG fantasy di Bethesda che ha da poco compiuto la veneranda età di dieci anni, cosa questa che lo fa entrare di diritto nella leggenda.

Il quinto capitolo del franchise è stato riproposto da poco in una Anniversary Edition, completa di tutti i contenuti rilasciati nel gioco in questi lunghi anni.

La nostra Stefania Sperandio ci ha da poco raccontato perché l’anniversario di Skyrim è stato un evento epocale per tutta industria dei videogames.

Senza contare che di recente qualcuno ha scoperto che probabilmente si stava meglio quando in Skyrim non c’era la pesca, tanto che in un certo senso proprio la pesca è ora protagonista di un’impresa davvero epica.

Ora, come riportato da Game Rant, qualcuno ha deciso di portare a termine l’intera avventura usando solo le canne da pesca (sì, avete capito bene).

Con un video sul proprio canale YouTube, l’utente noto con il nome di TheFogFrog ha dimostrato a tutti che è possibile finire la quest principale di Skyrim usando solo le canne da pesca.

Il giocatore si è però imposto delle regole piuttosto particolari: la prima, era quella di non usare nulla tranne le canne da pesca per infliggere danni, inclusa la magia e gli Urli (utili solo per la progressione della storia).

Inoltre, è stato possibile usare il veleno sulle estremità delle canne da pesca (rendendole così maggiormente letali), il tutto con la difficoltà generale impostata ad adepto.

Poco sotto, il video che testimonia l’impresa (a tratti davvero epica).



Avete già letto anche che di recente qualcuno sembra aver scovato un dettaglio piuttosto raccapricciante in una quest secondaria di Skyrim?

Ma non solo: Skyrim Anniversary Edition ha al suo interno un regalo ai giocatori che ha il retrugusto del meme, a cui in ogni caso non saprete dire di no.

Infine, pochi mesi fa sulle pagine di SpazioGames abbiamo incluso Skyrim nella nostra classifica dei migliori open world, davvero da non perdere.