The Last of Us, scovato un Easter Egg che vi spezzerà il cuore

Prima del sequel diretto, The Last of Us è uno dei giochi più importanti della generazione di PS3, in grado di dare vita a uno dei franchise PlayStation più importanti in assoluto.

La prima avventura di Ellie e Joel è infatti un’esperienza segnante, grazie a una trama e dei personaggi unici e tremendamente realistici (nei limiti, ovviamente).

Questo senza contare che il director Neil Druckmann potrebbe aver finalmente accennato al prossimo titolo della compagnia, in arrivo nei prossimi anni su console PS5.

Uno dei personaggi più commoventi del primo capitolo è senza dubbio Sarah, la figlia del protagonista Joel Miller, la quale ha un ruolo molto più importante di quanto si possa credere.

Attenzione: seguono spoiler sulla trama e i personaggi del gioco Naughty Dog. Proseguite a vostro rischio.

Ora, un fan su Reddit ha trovato un Easter Egg piuttosto commovente e straziante incentrato proprio sulla giovane Sarah, la ragazzina che vediamo perdere la vita dopo essere stata colpita da un soldato nel prologo del gioco.

Sempre nella prima parte di TLOU, un fan ha trovato un diario con un messaggio di auguri di buon compleanno scritto dalla piccola, una serie di frasi verso il padre davvero strazianti (col senno di poi).

Non sei un fossile (non ancora)! Buon compleanno Caro papà, vediamo… non ci sei mai, odi la musica che mi piace, praticamente disprezzi i film che mi piacciono, eppure in qualche modo riesci ancora ad essere il miglior papà ogni anno, ma come fai? Buon compleanno papà! Sarah

