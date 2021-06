The Last of Us Part II, le migliori foto per l’anniversario vi lasceranno stupefatti

The Last of Us Part II è uscito un anno fa esatto, continuando a riscuotere grandi attenzioni da parte dei giocatori e della stampa specializzata.

Il titolo PS4 targato Naughty Dog è sicuramente uno dei giochi più importanti della scorsa generazione, un’avventura unica e profondamente incisiva.

Dopo il primo anniversario dall’uscita del gioco nei negozi – che noi di SpazioGames abbiamo festeggiato con uno speciale dedicato – PlayStation ne ha approfittato per dare il via al contest a tema per lo Share of the Week.

Si tratta, di fatto, di alcuni scatti davvero magnifici scelti tra quelli mandati dai giocatori, grazie al Photo Mode presente nel gioco Naughty Dog.

Inutile dire che il fascino di alcune di queste immagini riesce a replicare a schermo tutto lo splendore tecnico ed estetico del titolo in questione.

Poco sotto, trovate gli scatti in questione (via PS Blog). Iniziamo con le opere realizzate dai talentuosi utenti noti con il nome di Photingame ed Emili96:

Proseguiamo poi con le due suggestive immagini a cura dei bravissimi BiggestInsanity e AloyUltra:

Chiudono gli ultimi due scatti, altrettanto sorprendenti e ricchi di fascino, di gamingbyframe e ElliotDBrown, visionabili poco sotto:

A partire dal 30 giugno prossimo, il PlayStation Blog darà il via al Share of the Week dedicato a Final Fantasy VII Remake Integrade. Se volete partecipare al contest non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo, dando sfogo alla vostra bravura nella fotografia.

