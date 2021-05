The Last of Us Part III sarà ambientato in Europa? Spunta un’immagine

I due capitoli della serie The Last of Us sono due titoli in grado di raccontare una storia mozzafiato, una vera e propria odissea attraverso scenari e panorami realmente esistenti.

Difatti, sia nell’avventura di Joel ed Ellie vista nel gioco originale che nel sequel uscito in esclusiva su PS4 abbiamo visto i protagonisti solcare foreste e città abbandonate, dopo che un virus letale ha quasi del tutto decimato la razza umana.

Vien da sé quindi che anche il prossimo The Last of Us Part III (non ancora annunciato ufficialmente) potrebbe di fatto raccontare di un lungo viaggio visto e considerato anche che la storia del gioco sarebbe già stata scritta.

Ora, via Reddit, l’utente TommyFaitt ha portato all’attenzione dei giocatori un dettaglio che – qualora venisse confermato – potrebbe essere un indizio circa il setting principale della nuova avventura Naughty Dog.

In uno dei vari accampamenti visitabili durante la Part II, appare una mappa che sembra evidenziare le due aree in cui i protagonisti sono stati chiamati a intraprendere le loro missioni, tra cui la città di Boston e Seattle.

Tuttavia, appare evidenziata anche una terza, misteriosa location in Europa, forse una delle basi utilizzate dal gruppo militarizzato rivoluzionario noto come le Luci.

Che si tratti di un chiaro indizio circa il fatto che la prossima storia di Ellie avrà luogo proprio nel Vecchio Continente?

Poco sotto, l’immagine in questione che apre un ventaglio di ipotesi davvero molto interessante.

Ovviamente, potrebbe tranquillamente trattarsi di una coincidenza, sebbene la scelta di ambientare in Europa il terzo The Last of Us non sarebbe sicuramente una cosa del tutto deprecabile.

Curioso come, solo pochi giorni fa, un’artista abbia immaginato non solo i personaggi del gioco invecchiati di circa 30 anni, ma anche alcune location ideali che potremmo visitare in un’ipotetica Part III (tra cui spiccano anche Parigi e Venezia).

Chissà se, magari proprio in concomitanza con l’annuncio del presunto The Last of Us Remake (il quale pare sfrutterà tutta la potenza di PS5), potremo scoprire anche nuovi dettagli circa questa misteriosa ambientazione europea.

Nel mentre, possiamo sempre ingannare l’attesa con l’inizio delle riprese della serie TV HBO dedicata al primo capitolo della saga.