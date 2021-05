The Last of Us Part II, scoperto toccante parallelo tra Joel ed Ellie

I fan di The Last of Us Part II hanno scoperto un toccante parallelo tra Joel ed Ellie nel modo in cui suonano la chitarra, che sembra anche anticipare cosa succederà nel finale del gioco.

La conclusione del secondo capitolo della saga è infatti particolarmente commovente e, dopo aver notato questa particolare somiglianza tra i due personaggi, probabilmente lo diventerà ancora di più.

Anche la modella di Dina, uno dei personaggi più importanti della storia di Ellie, ha reagito ad uno particolare scontro brutale che avviene proprio alla fine della storia.

Il finale avrebbe inoltre potuto essere leggermente diverso, ma alla fine Naughty Dog decise di scartare una versione alternativa.

Per potervi spiegare questo parallelo toccante, d’ora in poi sarà necessario fare spoiler sul finale del capolavoro di Naughty Dog.

Di conseguenza, se ancora non l’avete giocato, o no volete rovinarvi la sorpresa, vi consigliamo di chiudere immediatamente questa pagina e di non proseguire oltre.

Durante la feroce battaglia che si svolge tra Ellie ed Abby nella conclusione dell’avventura, la nostra protagonista finisce per ritrovarsi con un dito mozzato: più precisamente il quarto dito della mano sinistra.

Di conseguenza, nella scena finale in cui Ellie decide di provare a suonare nuovamente la chitarra che le è stata regalata da Joel, si ritroverà costretta a modificare il posizionamento delle mani sullo strumento musicale.

L’utente Reddit blacktop1601 ha però notato un particolare davvero toccante: il nuovo posizionamento delle dita è identico a quello utilizzato da Joel per suonare la chitarra, dato che anche lui ritraeva l’anulare in maniera simile.

Potete notare voi stessi la somiglianza grazie alle foto scattate dall’utente e condivise sul forum dedicato a The Last of Us, per rendere ancora più chiaro il confronto:

Inutile dire che si tratta di un dettaglio che sicuramente contribuirà a commuovere gli appassionati, dato che questo piccolo particolare ha reso Ellie ancora più simile a Joel.

Un ulteriore omaggio al protagonista del primo capitolo è inoltre presente nella stanza di Ellie, realizzato proprio da Joel.

Se volete risollevarvi un po’ di morale e divertirvi, vi suggeriamo di dare uno sguardo all’esilarante vera posa di Ellie durante la photo mode.

Un altro fan ha invece scoperto un trucco particolare per cambiare leggermente l’aspetto della protagonista durante le cutscene, facendo in modo che tenga sempre il cappuccio alzato.