The Last of Us 2, il rapporto tra Joel ed Ellie in una commovente opera dei fan

The Last of Us Part II è sicuramente uno dei titoli più importanti tra quelli appartenenti alla generazione di PS4, tanto che i giocatori continuano a omaggiarlo nei modi più disparati.

Senza nulla togliere anche a The Last of Us Part I, il sequel dell'avventura di Ellie è ancora molto amato dai fan.

Non è di certo la prima volta che qualcuno decide di omaggiare il capolavoro Naughty Dog con opere d’arte realmente sorprendenti, come quella pubblicata alcune settimane fa.

Ora, come riportato anche da Game Rant, un altro fan è andato ancora oltre, realizzando un artwork che a modo suo indaga ancora più nel rapporto che lega Ellie e Joel.

Attenzione: da ora seguono spoiler piuttosto incisivi sul gioco, specie relativo al destino di alcuni personaggi. Proseguite quindi a vostro rischio e pericolo solo se avete portato a termine il titolo in questione.

Un fan di The Last of Us ha creato un’opera d’arte che sottolinea quanto sia importante la figura di Joel nei confronti di Ellie della serie di videogiochi. L’immagine sembra fare riferimento alla scena della chitarra vista nella Part II.

In un post caricato su Reddit, Jackazulita ha condiviso un’immagine che riflette il complicato rapporto tra la giovane protagonista e il suo pseudo padre adottivo.

Nel corso del gioco, la chitarra di Joel viene spesso usata come cimelio per il personaggio e fa riflettere sul fatto che i problemi tra i due non siano mai stati davvero risolti, prima della morte dell’uomo per mano di Abby.

L’artista sottolinea la cosa con Ellie che suona la chitarra e una figura sbiadita di Joel, simile a un fantasma, che posa la mano sulla spalla della giovane, mentre lei suona al chiaro di luna.

Inutile dire che i fan di TLOU proveranno un brivido lungo la schiena, ricordando la straziante vicenda che fa da sfondo al gioco Naughty Dog.

Non mancano mai le fan art ispirate a The Last of Us Part II, neanche tra gli addetti ai lavori, e soltanto di recente ne abbiamo condivisa un’altra realizzata da un artista impegnato sulla serie The Surge.

Ma non solo: Neil Druckmann e Craig Mazin hanno di recente rivelato molti dettagli sull’adattamento di The Last of Us, previsto per il 15 gennaio 2023.