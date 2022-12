The Last of Us, HBO non ha dubbi: l’attrice di Ellie è “la migliore di sempre”

Sfortunatamente The Last of Us è un nome che ha fatto, fa e farà sempre discutere, che sia per opera di Naughty Dog o di HBO.

La serie TV ispirata alla serie di culto di Naughty Dog, che trovate su Amazon anche in versione definitiva, ha dalla sua l’onere di portare con sé una storia amatissima.

“La più importante di sempre” secondo qualcuno, che ha recentemente espresso parole molto altisonanti per lo show.

Ma non è la storia al centro delle discussioni più focose degli ultimi tempi ma, sfortunatamente, la diatriba per la scelta di Bella Ramsey nel ruolo di Ellie.

A pochi giorni dalla messa in onda di The Last of Us su HBO (da noi su Sky in italiano) dal 15 gennaio, emergono nuovi dettagli su come la produzione è diventata realtà.

Tra questi c’è anche la procedura di casting, adoperata da Craig Mazin di HBO e Neil Druckmann di Naughty Dog in maniera congiunta, che ha portato a scegliere Bella Ramsey per Ellie, tra gli altri.

Come ripota Gamesradar è proprio Mazin, lo showrunner, a raccontare come si è svolto il casting della Ramsey.

Perché se Pedro Pascal sembra sia stata una scelta quasi naturale per Joel, non è stato così difficile trovare Ellie in carne ed ossa. «Ellie ha impiegato più tempo perché è un ruolo più difficile da interpretare», ha spiegato Mazin:

«Stiamo cercando di scritturare una ragazza di 14 anni per recitare è una cosa incredibilmente difficile da fare, giusto? È una cosa facile da fare terribilmente. È una cosa difficile da fare okay. Ma è una cosa davvero, davvero difficile fare brillantemente. E i bambini non hanno avuto così tanta esperienza di vita. È difficile trovare bambini che possano incarnare questo tipo di ruolo.»

Oltre a questo Ellie deve essere “divertente, dura, violenta e protettiva con sé stessa”, sempre per citare Mazin. Un ruolo davvero complesso per cui c’era bisogno semplicemente dell’attrice giusta.

Con oltre 100 attrici candidate in fase di casting, Bella Ramsey l’ha spuntata rivelandosi adatta al ruolo. Talmente adatta che è l’attrice migliore che potesse esserci per il personaggio:

«L’unica paura che avevo era perché avevo visto il suo provino prima di Neil, ero nel panico pensando che non gli sarebbe piaciuto e avrei dovuto vivere per il resto della mia vita sapendo che non avremmo potuto avere la migliore Ellie di sempre. […] Ma fortunatamente, l’ha amata. E non avremmo potuto fare di meglio. È semplicemente l’artista più straordinaria.»

Siamo curiosissimi di vedere Bella Ramsey al lavoro a questo punto. In una serie che, tra l’altro, introdurrà anche degli elementi inediti.

Uno show che, abbiamo scoperto di recente, raddoppierà con un’altra serie con protagonisti Neil Druckmann e Troy Baker.