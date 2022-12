The Last of Us HBO, ecco il character poster definitivo per i fan di Ellie

The Last of Us di HBO ha fatto discutere, finora, per via della selezioni di attori scelti per interpretare i personaggi dell’amato videogioco di Naughty Dog.

Discussioni che, tra l’altro, sono arrivate con un certo tempismo con il ritorno della saga con la discussa Part I (la trovate sempre su Amazon), che ha sollevato molti dubbi.

Il The Last of Us televisivo di HBO, intanto, non sta sollevando meno polemiche. Forse un po’ di meno, visto che con il tempo si sta rivelando una produzione sempre più fedele.

E mentre ieri sono arrivati i primi character poster che dovevano convincere anche gli scettici nei confronti degli attori coinvolti, c’è chi ha voluto fare le solite modifiche.

Un po’ come accaduto per il primo poster della serie, qualcuno ha voluto rendere uguali i contenuti di The Last of Us di HBO a quelli di Naughty Dog.

Si tratta di DoomsdayDave3D, un utente di Twitter che, bisogna dirlo, ha fatto un bel lavoro nel trasformare la Ellie di HBO in una più simile a quella del videogioco originale.

Nonostante Bella Ramsey possa rappresentare un’ottima scelta per Ellie, almeno dal punto di vista estetico questo lavoro non può non fare contenti i fan più irriducibili.

