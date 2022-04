The Last of Us 3 potrebbe essere più vicino del previsto

The Last of Us Part II è stato uno dei giochi più significativi della passata generazione di PS4, e non sorprende quindi che l’attesa attorno a un eventuale The Last of Us 3 sia alle stelle.

Il sequel dell’avventura di Ellie e Joel è un titolo davvero memorabile, tanto che sono moltissimi i giocatori che chiedono a gran voce un terzo capitolo.

A febbraio, Naughty Dog aveva in ogni caso annunciato di essere alla ricerca di personale per i suoi prossimi progetti in lavorazione su console PS5.

Il team di sviluppo americano è infatti attualmente al lavoro su progetti multipli, più titoli AAA in fase di sviluppo contemporaneamente: The Last of Us Part III è tra questi? Forse sì.

Come riportato anche da DualShockers, una bozza della sceneggiatura di The Last of Us 3 sarebbe stata messa nero su bianco, tanto che lo sviluppo dovrebbe iniziare prima di quanto previsto.

Un insider dell’industria afferma infatti che la bozza di uno script è “pronta” e che l’inizio dei lavori sul gioco potrebbe prendere il via piuttosto velocemente.

Oops Leaks ha anche reso noto che Naughty Dog starebbe attualmente sviluppando un gioco online legato al brand di The Last of Us.

Sempre stando alle indiscrezioni di queste ore, il titolo in questione sarebbe stato completamente stravolto dopo che i piani originali lo inquadravano come un battle royale.

Questo gioco online-only pare sarà un mix tra Escape From Tarkov e The Division, sebbene manchino al momento le conferme del caso.

Del resto, alcune strane immagini con Ellie erano pur sempre trapelate online, generando non poche discussioni al riguardo.

Da un po’ di tempo circolano voci che Naughty Dog starebbe sviluppando anche un remake di The Last of Us, puntando addirittura a una data di uscita per quest’anno.

Restando in tema, avete letto che qualcuno ha deciso di recente di creare un vero e proprio clone di TLOU in Unreal Engine 5, davvero fantastico da vedere?