Naughty Dog conferma il numero di giochi in arrivo su PS5 (e sono tanti)

Naughty Dog è uno dei team di sviluppo più importanti e incisivi tra quelli legati al marchio PlayStation, visto che parliamo di un gruppo di programmatori in grado di dare vita a vere e proprie perle immortali.

Senza tirare necessariamente in basso l’ormai seminale The Last of Us Part II, i dev in questione hanno portato sugli scaffali la serie di Uncharted, che non ha certamente bisogno di presentazioni.

Lo scorso anno Naughty Dog ha discusso dei suoi piani per il futuro, sottolineando di non avere intenzione di rivoluzionarsi per inseguire i trend del mercato.

Del resto, è anche vero che il team è attualmente al lavoro su progetti multipli, più titoli AAA in fase di sviluppo contemporaneamente. Ora, Naughty Dog ha deciso di continuare con le assunzioni (e sono un bel po’) proprio in vista di questi grandi annunci.

Come riportato anche dai colleghi di PSU, lo sviluppatore di The Last of Us e relativo sequel ha rivelato su Twitter di avere un’enorme quantità di posti di lavoro disponibili, ben 68.

Si tratta, di fatto, di una conferma implicita che il gruppo di lavoro va necessariamente ingigantito per poter soddisfare tutti i diversi progetti attualmente in cantiere per PS5, a quanto pare tre, di cui al momento si sa davvero molto poco.

Poco sotto, il tweet ufficiale del boss della compagnia di sviluppo statunitense, Neil Druckmann:

We’re growing! Come join us and work on , , and ! https://t.co/rKL3u4iZaq — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) February 4, 2022

Curioso come Druckmann utilizzi tre emoticon piuttosto buffe per nascondere i nomi dei tre giochi, ancora top-secret.

Vero anche che nelle ultime settimane Naughty Dog si è detta parecchio possibilista circa l’arrivo di un eventuale Uncharted 5.

Oltre al fatto che da tempo si parla di un vero e proprio remake del primo The Last of Us, oltre al multiplayer online dedicato a TLOU2, chiamato Fazioni.