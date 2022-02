Il “nuovo” The Last of Us Part II mostra Ellie in tenuta antisommossa

The Last of Us Part II è senza dubbio uno dei giochi più importanti tra quelli usciti nella passata generazione di PlayStation 4.

Il sequel dell’avventura di Ellie e Joel è infatti un videogioco realmente sorprendente, grazie anche a una giocabilità estremamente sfaccettata e dei personaggi incisivi.

Da tempo si parla dell’arrivo dell’attesa modalità multiplayer di TLOU Part II, chiamata Factions, a lungo rimandata e che si dice possa essere diventata un contenuto a sé stante.

Con la consapevolezza che Naughty Dog è attualmente al lavoro su vari progetti per PS5, ora potrebbero essere state mostrate le prime immagini del multigiocatore.

Come riportato anche da The Gamer, un modder ha scovato delle skin multiplayer che potrebbero essere presenti nella nuova modalità di The Last of Us Part II.

Lo YouTuber Speclizer ha scoperto infatti alcuni modelli legati alle armature in alcuni file del gioco: sono apparsi infatti tre modelli che sembrano far parte della stessa classe, simili a tenute antisommossa, ma con diversi livelli di aggiornamento.

Trovate un filmato che li mostra nella loro interezza poco sotto.

Sui set di armature, Speclizer ha spiegato che: «Questi modelli di armature multiplayer per Ellie sono stati lasciati nei file del gioco originale.»

E ancora:«Probabilmente sono solo modelli segnaposto che sono stati utilizzati durante lo sviluppo del multiplayer, o potrebbero essere versioni non conclusive di ciò che verrà utilizzato nella modalità multiplayer di The Last of Us Part II».