The Last of Us Remake PS5 potrebbe non essere solo un remake

The Last of Us, il titolo di Naughty Dog disponibile in esclusiva su console PlayStation, è diventato col tempo un classico immortale, tanto che da tempo si vocifera dell’arrivo di un remake su PS5.

L’originale TLOU è infatti un videogioco seminale, un’avventura – quella di Joel ed Ellie – in grado di lasciare una traccia nel cuore di ogni giocatore.

Del resto, parliamo di un gioco che è stato in grado di battere il sequel stando a un sondaggio indetto mesi fa, quindi la cosa sorprende solo in parte.

Se già qualche tempo fa Bloomberg aveva sottolineato i lavori in corso su un remake di The Last of Us, ora sono emersi nuovi e interessanti dettagli.

Sembra infatti che il rifacimento del capolavoro di Naughty Dog per PS5 potrà vanterà una storia più lunga e varie migliore sotto numerosi aspetti, perlomeno stando al quasi sempre affidabile leaker noto come Foxy.

Ma non solo: il gioco avrà una grafica pazzesca, addirittura superiore a quella di The Last of Us Part II, cosa questa che non lascerà spazio a dubbi di sorta.

Poco sotto, il tweet di Foxy:

. Although not officially announced by Sony PlayStation, #TheLastofUsREMAKE is said to greatly improve on the originals plot, it'll be longer, and features visual fidelity that far exceeds the beauty of TLOU2.#PS5 — Foxy (@foxygames_uk) February 6, 2022

Nonostante non sia ancora stato annunciato ufficialmente da Sony, da quanto ho sentito The Last of Us Remake migliorerà in maniera netta la trama del gioco originale, oltre ad avere una longevità superiore e una fedeltà visiva ancora migliore di quella di The Last of Us Part II.

Chiaramente, al momento non sono arrivate ancora conferme ufficiali circa il fatto che Naughty Dog sia effettivamente al lavoro sul gioco.

Vero anche che il team americano ha però confermato il numero di progetti attualmente in cantiere e nulla esclude che TLOU Remake possa essere fra questi.

Ma non solo: nelle ultime settimane Naughty Dog si è detta parecchio possibilista circa l’arrivo di un eventuale (e gradito) Uncharted 5.