The Last of Us 2, un dettaglio nascosto rimanda al compleanno di Ellie

The Last of Us Part II è semplicemente un gioco enorme: non importa quanto tempo si passi a girare in ogni angolo dei suoi vasti ambienti, ci sarà sempre qualcosa che sfuggirà a una prima run.

Senza nulla togliere al bellissimo primo capitolo, il secondo episodio delle avventure di Ellie è ancora più ricco e sfaccettato rispetto al suo predecessore.

Naughty Dog ha infatti prestato così tanta attenzione ai dettagli che tante nuove e interessanti sorprese continuano a fare la loro comparsa anche un anno e mezzo dopo l’uscita del gioco.

Ad esempio, basti ricordare un’animazione davvero rara che riguarda il sistema di combattimento, a cui si aggiunge invece uno specifico dettaglio legato a una sequenza di gioco davvero molto intensa.

Attenzione: da ora in poi seguono spoiler sulla trama e sui personaggi del gioco. Proseguite a vostro rischio e pericolo!

Come riportato anche da DualShockers, un fan ha ora trovato un altro dettaglio nascosto durante la celebre sequenza flashback di The Last of Us Part II.

Più in particolare, è possibile notare la cassetta che Joel donerà solo successivamente a Ellie come regalo di compleanno, nella toccante scena del gioco “ambientata nello spazio”.

L’utente Reddit “ImAFlyingShark” ha infatti visto che Joel ha nel taschino la cassetta, molto prima che lui gliela dia nell’emozionante sequenza della capsula spaziale, prima che Ellie e il suo compagno d’avventure arrivino al museo.

La cassetta può quindi essere notata solo quando la telecamera è angolata proprio sopra Joel, quindi non c’è da stupirsi che molti non siano riusciti ad avvistarla fino ad ora.

Sicuramente, ci aspettiamo che nelle prossime settimane possano emergere anche altre chicche e curiosità sul gioco Naughty Dog.

