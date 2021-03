The Last of Us Part II, fan esaltati da un’animazione poco nota

The Last of Us Part II è un gioco pieno come un uovo di dettagli e in tanti si sono persi dei particolari nella loro prima (e spesso sola) run.

Un caso recente di cui vi abbiamo parlato è quello del reperimento di alcune risorse nella fase iniziale della storia.

Un altro ancora è quello relativo alle PlayStation 3 che non possono essere distrutte a causa di una particolare causa.

Insomma, Naughty Dog com’è tradizione ha riposto un quantitativo di cura esorbitante nel suo ultimo titolo, spesso con un costo umano altrettanto sorprendente (in negativo).

Ad ogni modo, le scoperte a quanto pare non sono finite qui, perché i fan si stanno esaltanto per il ritrovamento di un’animazione poco nota in The Last of Us Part II.

Come condiviso su Reddit, un’animazione di schivata permette infatti alla protagonista Ellie di saltare all’indietro sulla propria schiena.

Una volta effettuata la schivata, il personaggio continua a muoversi in tempo reale, il che vuol dire che potrete sparare persino da terra.

Per quanto ci riguarda, eravamo a conoscenza di quest’animazione, a differenza evidentemente di tanti, ma ciò non toglie che siamo estasiati dal vederla all’opera e felici che venga sottolineata così.

Non a caso, il director Neil Druckmann aveva sottolineato – una volta sollevata la bufera del crunch – che le animazioni realizzate dallo studio californiano erano le migliori in circolazione.

Una posizione, a quanto vediamo, corroborata dai fatti: quante animazioni di questo livello avete visto realizzate nell’ultima generazione?