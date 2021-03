The Last of Us Part II, fan “scoprono” rara animazione in combattimento

The Last of Us Part II continua a riservare sorprese giorno dopo giorno, nonostante si tratti di un titolo relativamente lineare e, soprattutto, sia uscito ormai quasi un anno fa.

Abbiamo già riportato di molteplici casi in cui gli appassionati hanno scoperto componenti che avevano mancato alla loro prima run, condividendole sui social e apprezzando come in realtà non fossero gli unici ad essersi persi tanti dettagli.

Un altro piccolo grande caso è questa nuova animazione in combattimento, che, come ammesso da tanti su Reddit, è davvero facile lasciarsi sfuggire.

Come condiviso da aShupa nel weekend, l’animazione in questione è relativa alla possibilità di sferrare un colpo dall’alto ai nemici.

Nel video in basso possiamo notare come Ellie attacchi con un calcio i nemici fermi un gradino sotto di lei, che sia da un condizionatore oppure da un ripiano nelle autostrade crollate dopo l’Outbreak Day.

La notizia ha colto di sorpresa in molti su Reddit, come potete vedere nei commenti, sebbene questa animazione sia stata già avvistata da molti (noi compresi, per quanto riconosciamo che si tratti di una rarità nel flusso del gioco, al punto che per molti l’attacco dall’alto non esiste neppure in The Last of Us Part II).

Qualcosa del genere era successa quando qualcuno si è accorto di poter giocare a biliardo semplicemente sparando alle palline su un tavolo.

La presenza di tanti piccoli particolari che vengono rilevati dai giocatori soltanto a diverse run da quella iniziale non fa altro che accrescere l’opinione nei confronti di uno dei titoli più ricchi della passata generazione.

Secondo gli ultimi rumor, Naughty Dog potrebbe fare anche il grande salto nella next-gen con una versione PS5, che potrebbe contenere una nuova storia oltre al già promesso multiplayer.

In quel caso, allora, si potrà parlare pure di uno dei giochi della generazione corrente, similmente a quanto promesso da Take-Two Interactive di recente con il remaster per PlayStation 5 e Xbox Series X|S di GTA V.