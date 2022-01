The Last of Us con visuale isometrica mantiene intatto tutto il suo fascino

The Last of Us, il titolo di Naughty Dog disponibile in esclusiva su console PlayStation, è sicuramente un gioco che ha lasciato il segno, tanto che in questi anni i fan si sono sbizzarriti con gli omaggi più disparati.

L’originale TLOU è infatti un videogioco straordinario e dotato di grade maturità, grazie anche e soprattutto a un background narrativo davvero incredibile.

Del resto, parliamo di un gioco che ben presto diventerà anche una delle serie TV più attese del 2022, prodotta da HBO e con un cast ogni giorno sempre più ricco.

E se i giocatori non hanno più dubbi su quale sia il capitolo migliore tra la Part I e la Part II, qualcuno ha deciso di omaggiare a modo suo la prima avventura di Ellie.

Ora, la pagina ufficiale social di Naughty Dog ha pubblicato quella che sembrerebbe essere una vera e propria versione isometrica del primo The Last of Us.

Tale “Angelo” ha infatti realizzato uno spaccato del gioco senza il consueto ed elevato numero di poligoni (e con una visuale dall’alto decisamente inedita), ma in grado di conservare tutto il fascino dell’ambientazione post-apocalittica del titolo rimasterizzato su PS4.

Qualcuno nei commenti fa notare che lo stile somiglia moltissimo a quello di alcuni giochi mobile di successo come John Wick HEX, Serial Cleaners, Hitman GO, Lara Croft GO e Lara Croft and the Temple of Osiris.

Sia mai che Naughty Dog decida un giorno di realizzare sul serio un TLOU per sistemi mobile con questa visuale del tutto inedita.

Rimanendo in tema, avete letto che un fan si è divertito a rendere omaggio alla bellezza della serie Netflix Arcane approfittando del mini-gioco della chitarra presente in TLOU2?

Ma non solo: è in arrivo un nuovo gioco a tema zombie ispirato proprio a The Last of Us, il quale ha da poco sfoggiato la sua grafica da paura.

Infine, giorni fa gli appassionati si sono dati appuntamento e hanno deciso se nella Part II è meglio la parte giocata con Ellie o quella con Abby.