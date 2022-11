The Last of Us 2, ma a 16-bit, è un piccolo gioiellino

The Last of Us Part II è uscito ormai da diversi mesi, sebbene i fan sembrano avere riservato un posto speciale alle avventure di Ellie, come dimostrano alcuni omaggi artistici davvero bellissimi.

Senza nulla togliere al recente TLOU Part I il titolo Naughty Dog è infatti entrato nel mito, grazie a motivazioni ormai note anche ai sassi.

Dopo il fan che ha impiegato più di 200 ore per omaggiare Ellie e Joel con un’opera d’arte davvero unica, è ora il turno di un’altra chicca davvero niente male.

No, non parliamo dei diorami ispirati ad alcuni momenti chiave del gioco, bensì a un’opera realizzata in pixel art realmente sorprendente.

Un artista di nome Luca ha infatti realizzato un piccolo, sentito omaggio a The Last of Us Part II, ricreando il gioco come fosse uscito sulle gloriose console a 16-bit.

L’autore ha infatti ricreato la leggendaria key art che mostra Ellie seduta nel bosco mentre suona la chitarra, con la schiena appoggiata a un albero e lucciole tutt’attorno.

«Lucciole e cieli stellati. L’interpretazione di Luca di Ellie che suona la chitarra nella foresta è pixel perfect», recita il post di Naughty Dog che trovate poco sotto.

