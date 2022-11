Serie TV di The Last of Us, HBO si lascia sfuggire quando uscirà!

Non ci sono dubbi che la serie TV di The Last of Us sia uno degli adattamenti dal videogioco al piccolo schermo più attesi dagli appassionati. Questo, non solo perché la saga di partenza è molto amata, ma anche perché i lavori sono in mano a HBO, emittente nota per le sue produzioni ad alto budget (pensate a Il Trono di Spade e Chernobyl), che ha promesso un adattamento con i fiocchi – con tanto di Neil Druckmann di Naughty Dog seduto sulla sedia del produttore.

Ora come ora, sapevamo solo che la serie avrebbe fatto il suo debutto a inizio 2023, ma un aggiornamento anzitempo all’app ufficiale di HBO ha svelato per sbaglio la data di lancio, prima del tempo. Apprendiamo così che The Last of Us uscirà su HBO il 15 gennaio 2023.

Al momento non ci è dato sapere se Sky (e di conseguenza Now TV), che detiene per l’Italia i diritti delle produzioni HBO, trasmetterà fin dalla stessa data gli episodi, come accaduto con serie maggiori come House of the Dragon, o se sarà necessario attendere un po’ per l’adattamento. Rimaniamo quindi in attesa di novità, in tal senso.

Pedro Pascal e Bella Ramsey in The Last of Us

Nel frattempo, comunque, i colleghi del sito VGC hanno confermato con loro fonti indipendenti la veridicità della data, che nei piani iniziali di HBO doveva essere comunicata più avanti, nel corso però di questa stessa settimana. A questo punto, rimaniamo in attesa della comunicazione, per scoprire se magari si accompagnerà anche a un nuovo trailer.

La serie TV di The Last of Us racconterà soprattutto gli eventi del primo videogioco (lo trovate su Amazon) e avrà un cast davvero d’eccezione. Predo Pascal vestirà i panni del roccioso Joel, mentre la giovane Bella Ramsey sarà Ellie. A fare da showrunner alla produzione troviamo Craig Mazin, premiato autore della serie Chernobyl.

Di recente, la serie ha perso uno dei suoi registi, ma a parte questo sembrerebbe che tutti i lavori siano andati come previsto, con anche una certa fedeltà al gioco svelata dalle scenografie. In attesa dell’annuncio ufficiale della data svelata dall’app di HBO Max, vi ricordiamo che trovate su SpazioGames l’articolo che fa il punto su tutto quello che sappiamo sulla serie TV di The Last of Us.