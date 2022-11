The Last of Us Escape the Dark è il gioco da tavolo ufficiale della serie

The Last of Us non verrà solo adattato per una serie televisiva prevista all’inizio del prossimo anno, ma a quanto pare riceverà anche un gioco da tavolo ufficiale dai creatori di Escape the Dark Castle.

Sia il primo capitolo (che trovate anche nel remake su Amazon) che il secondo episodio andranno di pari passo al board game chiamato The Last of Us Escape the Dark.

Il 2023 sarà quindi un anno davvero interessante per il franchise Naughty Dog, specie il mese di gennaio, sebbene a quanto pare il meglio deve ancora venire.

Come riportato anche da Push Square, il gioco da tavolo di TLOU promette di essere davvero imperdibile per tutti i fan della serie con Joel ed Ellie.

Themeborne è nota per la creazione di giochi da tavolo in bianco e nero che privilegiano un ‘gameplay cooperativo e di facile comprensione’, e la sua interpretazione del mondo di The Last of Us non sarà differente.

Uno sguardo più approfondito al gioco da tavolo sarà rivelato l’8 novembre 2022, ossia quando la campagna Kickstarter sarà attiva.

Poco sotto è possibile vedere un’immagine del gioco da tavolo con le carte personaggio di Joel ed Ellie. Ci sono anche carte per quanto riguarda location come l’università, i sobborghi e le fogne.

La prossima settimana, quindi, i fan avranno la possibilità di dare uno sguardo più approfondito al gioco e di garantirsi una Collector’s Edition del board game (potete vedere l’artwork del prodotto poco sopra).

Se volete saperne di più, non dovete fare altro che cliccare a questo indirizzo e iniziare a sfregarvi le mani, specie se siete fan dei board game a tema.

Restando in tema, la serie ha di recente perso uno dei suoi registi, ma a parte questo sembrerebbe che tutti i lavori siano andati come previsto.

Vi ricordiamo anche che trovate su SpazioGames l’articolo che fa il punto su tutto quello che sappiamo sulla serie TV di The Last of Us.