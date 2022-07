Fan di The Last of Us impiega 256 ore per realizzare il suo omaggio a Joel ed Ellie

The Last of Us Part I è attualmente in lavorazione, sebbene i fan non sembrano aver mai dimenticato il titolo Naughty Dog originale.

Senza nulla togliere al ben noto TLOU Part II (potete acquistarlo a un prezzo imperdibile su Amazon) la prima avventura di Ellie e Joel è infatti entrata nel cuore di milioni di videogiocatori.

In occasione dell’annuncio ufficiale del remake, in molti hanno iniziato a rispolverare il gioco originale, sebbene qualcuno ha ora deciso di omaggiarlo in un modo davvero unico.

Come riportato su Reddit, infatti, un appassionato ha impiegato davvero tante ore della sua vita per realizzare una vera e propria piccola opera d’arte a tema.

Il bravissimo NabeelaTheArtist ha infatti pubblicato due straordinari artwork che ritraggono i due protagonisti del titolo Naughty Dog.

I volti di Joel ed Ellie sono stati infatti riprodotti con così tanta dovizia di particolari che l’artista ha impiegato ben 256 ore della sua vita per ottenere il superbo risultato finale.

Poco sotto, trovate le immagini in questione (cliccatele per visionarle ad alta definizione) realizzate con la tecnica del carboncino.

Sicuramente, si tratta di uno degli omaggi più belli – e sicuramente più lunghi da realizzare – nei confronti del capolavoro Sony.

Restando in tema, alcune settimane fa un altro appassionato a dato vita a una versione del remake di TLOU sfruttando però la potenza del motore grafico Unreal Engine 5, per un risultato davvero fuori di testa.

Ma non solo: sempre per quanto riguarda alcuni omaggi realizzati dai fan, creazioni come questo splendido diorama che sembra uscito dal gioco vero e proprio dimostra come gli appassionati di Ellie e Joel non abbiano mai dimenticato il gioco PlayStation.

Infine, alcuni giorni fa il remake di The Last of Us su PS5 si è mostrato in nuovi screenshot che confrontano la grafica con quella del gioco del 2014 (ossia la versione Remastered per PS4).