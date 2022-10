The Last of Us, la serie TV HBO ha perso un regista

I fan stanno aspettando al varco la serie HBO su The Last of Us, uno show che promette di esaltare gli appassionati del gioco originale e non solo, sebbene ora arrivano notizie non propriamente piacevoli.

Lo show, atteso nei primi mesi del prossimo, racconterà la storia del primo capitolo (che trovate anche nel remake su Amazon), un progetto estremamente fedele al videogioco e che promette quindi grandi cose.

Dopo il primo trailer rilasciato qualche mese fa, la speranza di trovarsi tra le mani un prodotto valido sono aumentate sicuramente a dismisura.

Ora, dopo avervi reso noto la serie di The Last of Us alternerà momenti terrificanti ad altri assolutamente autentici, sembra però che un regista abbia deciso di abbandonare il progetto.

Come riportato da PlayerStation, il regista del pilot HBO di The Last of Us ha lasciato la produzione per divergenze creative: Kantemir Balagov avrebbe diretto i primi episodi con Pedro Pascal (Joel), Nico Parker (Sarah) e Gabriel Luna (Tommy), ma a quanto pare le cose andranno diversamente.

Il giorno della presentazione del teaser trailer dello show, Balagov – precedentemente incaricato di dirigere il primo e il secondo episodio – non si è espresso né ha fatto alcun cenno alla serie sui suoi social, cosa alquanto strana considerando che alcune scene, presumibilmente dirette da lui, sono state mostrate nel video.

Ad agosto del 2021, il regista aveva postato sul suo Instagram: «Il mio lavoro qui è finito. Sono molto grato per questa opportunità. È stata una grande esperienza con alti e bassi. Tanto amore a tutto il team.»

Gli «alti e bassi» citati dal regista hanno fatto pensare a problemi dietro le quinte, che nella maggior parte delle produzioni si riducono a essere definite come semplici divergenze creative, tanto che il regista ha cancellato il post e da allora non ha mai parlato della serie TV sui suoi social, né tantomeno è stato citato nelle pubblicazioni del cast e della troupe.

Tornato in Russia, Balagov ha dichiarato in un’intervista che si aspettava di essere pagato per l’opera, che pensava sarebbe stata presentata in anteprima all’inizio del 2023. Il 28 ottobre scorso, in un post su Instagram, ha rotto il suo silenzio:

«Ho lasciato il progetto TLOU più di un anno fa e non ho nulla a che fare con esso. Auguro solo il meglio per lo show e per le persone che ci hanno lavorato».

Il post suggerisce che il motivo sia da ricercare proprio in divergenze creative, tanto che in risposta a un utente su Twitter, Balagov ha commentato che l’episodio che ha girato «non andrà in onda». Ora, non è chiaro come HBO abbia ovviato al problema, ma siamo pur certi che la serie non avrà “buchi” di alcun genere.

The Last of Us arriverà nel corso del 2023: in Italia la serie sarà trasmessa da Sky e dal suo servizio in streaming Now TV.