The Last of Us Part II «prende vita» in degli oggetti davvero unici

The Last of Us Part II è uscito ormai da diversi mesi, sebbene i fan non sembrano aver dimenticato le avventure di Ellie.

Senza nulla togliere al prossimo TLOU Part I (potete preordinarlo a un prezzo imperdibile su Amazon) il titolo Naughty Dog è infatti entrato nel cuore di milioni di videogiocatori.

In occasione dell’annuncio ufficiale del remake, in molti hanno iniziato a rispolverare il sequel, decidendo anche di omaggiarlo a modo loro.

Dopo il fan che ha impiegato più di 200 ore per omaggiare Ellie e Joel con un’opera d’arte davvero unica, è ora il turno di alcuni diorami così dettagliati da fare spavento.

Il bravissimo Andrew Pescovitz ha infatti dato vita a delle opere così belle e dettagliate da sembrare prodotti ufficiali, senza ombra di dubbio.

Pubblicando il tutto sul suo profilo Instagram, Pecovam Customs ha infatti dato vita a dei diorami (ossia una riproduzione in scala ridotta di una scenografia che ricrea diverse ambientazioni) raffiguranti alcuni momenti chiave di The Last of Us Part II.

Possiamo infatti ammirare Ellie che prende alle spalle un avversario nella foresta, oltre a varie altre sequenze di gameplay facilmente riconoscibili, specie per chi ha vissuto il gioco nella sua interezza.

Trovate tutte, ma proprio tutte, le fotografie delle straordinarie opere in miniatura di Andrew cliccando a questo indirizzo.

Poco sorprendentemente, al momento questi diorami non sono in vendita, sebbene non è da escludere che l’autore possa decidere di realizzarne altri in futuro (magari relativi anche ad altri videogiochi di successo).

Restando in tema, anche il primo The Last of Us aveva ricevuto tempo fa un trattamento simile, per un risultato altrettanto sorprendente.

Ma non solo: un altro appassionato ha dato vita a una versione del remake di TLOU sfruttando però la potenza del motore grafico Unreal Engine 5, per un risultato davvero fuori di testa.