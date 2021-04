Life is Strange 2 ha un (grosso) Easter Egg di The Last of Us

I fan di The Last of Us sanno bene che sia il primo che il secondo capitoli dedicati alle avventure di Ellie sono pieni di Easter Egg e omaggi di vario tipo, spesso provenienti da altre serie di successo.

Impossibile dimenticare infatti il clamoroso riferimento a Uncharted 3: L’inganno di Drake presente nel primo TLOU, così come Uncharted 4: Fine di un Ladro è al centro di una strizzatina d’occhio neanche troppo velata in The Last of Us Parte II.

Ora, un fan avrebbe scoperto un curioso Easter Egg in un’altra avventura decisamente molto amata da un gran numero di giocatori: stiamo parlando di Life is Strange 2.

Come condiviso nel subreddit dedicato a The Last of Us, nel capitolo 2 del gioco sviluppato da Dontnod Entertainment e pubblicato da Square Enix, vediamo i fratelli Sean e Daniel scappare di casa e ritrovarsi presto a passeggiare in una foresta.

Ad un tratto, il più giovane tra i due vede uno strano fungo crescere su un albero: Daniel, dopo aver individuato l’arbusto, esclama: “uh… lo vedi? Sembra un Clicker…”.

Poco dopo vediamo Sean iniziare a emettere un suono con la bocca, replicando in tutto e per tutto lo spaventoso richiamo della creatura del gioco Naughty Dog. Inutile dire che Daniel rimane un bel po’ terrorizzato dallo scherzo di di suo fratello.

