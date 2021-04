Come sarebbe The Last of Us 2 con l’upgrade next-gen PS5? Così

The Last of us Parte II è un titolo tecnicamente impressionante, forse uno dei migliori mai visti su console PlayStation 4.

Sono in molti a domandarsi come sarebbe il titolo Naughty Dog subito dopo la tanto attesa patch next-gen per PS5: a quanto pare, qualcuno ha deciso di anticipare i tempi, provando a dare lui stesso una risposta.

Sul canale di ElAnalistaDeBits è stato infatti pubblicato un video realmente sorprendente, il quale mostra le – plausibili – migliorie tecniche per l’ultima avventura di Ellie non appena sarà rilasciato l’upgrade di nuova generazione (via ResetEra).

Poco sotto, il filmato (della durata di circa 10 minuti):

Il video è stato realizzato utilizzato una sofisticata routine di intelligenza artificiale, portando il tutto alla risoluzione di 2160p e a 60 fotogrammi al secondo.

Inutile dire che lo spettacolo per gli occhi è realmente sorprendente (sperando che, non appena sarà reso disponibile, l’upgrade next-gen possa offrire scorsi ancora migliori di quanto visto nel filmato).

Ricordiamo anche che in questi giorni si parla con insistenza di un presunto The Last of Us Remake, attualmente in sviluppo presso Naughty Dog in collaborazione con i ragazzi di Visual Arts Support Group.

Il gioco, ancora non confermato in veste ufficiale, dovrebbe vedere la luce in esclusiva per PlayStation 5 (sebbene i fan non sembrano essere troppo contenti di questo ennesimo rifacimento).

Infine, vi segnaliamo che via Reddit l’utente quirk-the-kenku ha scoperto un nuovo dialogo che avviene prima del finale di gioco (ed è davvero da non perdere), cos’ come pochi giorni fa è stata scovata una rara feature nell’esplorazione.